$!Plan de seguridad tiene un gran reto en periferia de Mazatlán: Codesin

La periferia de Mazatlán representa gran reto en el plan de seguridad implementado, consideró Tobias Ricardo Lozano Solorza, dirigente de Codesin Sinaloa Sur. Lo anterior, lo dijo por la noche violenta del martes registrada en zonas alejadas de la ciudad de ataques con explosivos a tres expendios cerveceros dejando a cuatro personas heridas, según informaron las autoridades de seguridad.

En entrevista sobre los hechos de alto impacto que no paran en Mazatlán, otorgó el voto de confianza a la estrategia de blindaje de las corporaciones de seguridad anunciada para reducir los hechos violentos en el destino porque como todo plan son a largo plazo. “Son estrategias a largo plazo. A veces es muy difícil predecir, creo que seguimos teniendo un reto muy importante en la periferia de Mazatlán pero todo eso se va a contrarrestar mientras nosotros demos más oportunidades”, asentó.

De hecho, este día presentó su informe ante los diferentes sectores representados en el comité de Codesin que propone siete proyectos para dinamizar económicamente a los municipios de la zona sur sur. Esta incidencia se registra en un contexto del reforzamiento de la seguridad de las fuerzas federales del estado recién puesta en marcha hace tres semanas.