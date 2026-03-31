$!Plan ‘Operación Salvavidas Semana Santa 2026’ de la Semar se activará en Mazatlán con 492 elementos

Bajo la misión de salvaguardar las vidas de todos los visitantes que arriben a Mazatlán durante este periodo vacacional, la Secretaría de Marina Nacional pondrá en marcha su plan “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, en el que estarán participando 492 elementos para vigilar playas y los recorridos de embarcaciones en altamar. El Primer Maestre del Cuerpo General, Técnico de trabajos submarinos, José Eduardo Aguirre Solano, quien pertenece a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Mazatlán, explicó a Noroeste que este operativo se realiza en coordinación con autoridades municipales y rescatistas civiles. Esta coordinación permitirá a la Marina contar con cuatro puestos de auxilio; uno en la Isla de la Piedra, otro en el Hotel El Cid; otro alrededor del Hotel Playa Mazatlán, y en uno más en Playa Cerritos. En tanto, el personal de Infantería vigilará la seguridad de turistas con unidades terrestres, binomios caninos y sistemas antidrones para que todos se sientan seguros. ”Tenemos desplegados alrededor de 492 activos, entre ellos lo que son las unidades de superficie, tenemos unidades aeronavales realizando los recorridos en todas las inmediaciones de lo que es el puerto. Asimismo, contamos con cuatro puestos de salvavidas distribuidos en lo que es alrededor del Malecón y en la Isla de la Piedra”, explicó Aguirre Solano.

”Cada puesto de socorro cuenta con personal de salvavidas entrenado por parte de nosotros de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate. Asimismo, contamos con personal de Sanidad Naval para brindar alguna atención prehospitalaria que se llegue a suscitar en las playas del puerto”. Sobre la preparación que conlleva poner en marcha la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, el Técnico Submarino indicó que cada elemento pasa por un entrenamiento de cinco semanas en las que fortalece todas sus aptitudes, además de reforzar su conocimiento sobre primeros auxilios con una ardua capacitación. ”Nosotros nos preparamos desde meses antes; por ejemplo, el entrenamiento del personal de Salvavidas que se capacita con nosotros por parte del ENSAR, lleva un entrenamiento de cinco semanas, realizando ejercicios físicos, entrenamiento, natación, técnicas de rescate con los equipos de flotación, lo que es el torpedo y la salchicha. Ellos llevan una capacitación previa de primeros auxilios por parte del personal de Sanidad Naval”. ”Nosotros igual por parte de la estación nos encontramos en capacitación constante todos los días, ya que como somos una estación de búsqueda y rescate, estamos prácticamente las 24 horas, los 365 días al año atendiendo emergencias en la mar”. Mencionó que entre las atenciones que brinda Marina en estas fechas, destacan los rescates en altamar, que van desde una embarcación que perdió la propulsión o presentó alguna falla en sus motores; de personas que cayeron al mar y que se dan por desaparecidas, entre otros. Dichas atenciones suelen darse en apoyo a prestadores de servicios y unidades pesqueras.