$!Plan ‘Operación Salvavidas Semana Santa 2026’ de la Semar se activará en Mazatlán con 492 elementos

Bajo la misión de salvaguardar las vidas de todos los visitantes que arriben a Mazatlán durante este periodo vacacional, la Secretaría de Marina Nacional pondrá en marcha su plan “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, en el que estarán participando 492 elementos para vigilar playas y los recorridos de embarcaciones en altamar.
El Primer Maestre del Cuerpo General, Técnico de trabajos submarinos, José Eduardo Aguirre Solano, quien pertenece a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Mazatlán, explicó a Noroeste que este operativo se realiza en coordinación con autoridades municipales y rescatistas civiles.
Esta coordinación permitirá a la Marina contar con cuatro puestos de auxilio; uno en la Isla de la Piedra, otro en el Hotel El Cid; otro alrededor del Hotel Playa Mazatlán, y en uno más en Playa Cerritos.
En tanto, el personal de Infantería vigilará la seguridad de turistas con unidades terrestres, binomios caninos y sistemas antidrones para que todos se sientan seguros.
”Tenemos desplegados alrededor de 492 activos, entre ellos lo que son las unidades de superficie, tenemos unidades aeronavales realizando los recorridos en todas las inmediaciones de lo que es el puerto. Asimismo, contamos con cuatro puestos de salvavidas distribuidos en lo que es alrededor del Malecón y en la Isla de la Piedra”, explicó Aguirre Solano.
”Cada puesto de socorro cuenta con personal de salvavidas entrenado por parte de nosotros de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate. Asimismo, contamos con personal de Sanidad Naval para brindar alguna atención prehospitalaria que se llegue a suscitar en las playas del puerto”.
Sobre la preparación que conlleva poner en marcha la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, el Técnico Submarino indicó que cada elemento pasa por un entrenamiento de cinco semanas en las que fortalece todas sus aptitudes, además de reforzar su conocimiento sobre primeros auxilios con una ardua capacitación.
”Nosotros nos preparamos desde meses antes; por ejemplo, el entrenamiento del personal de Salvavidas que se capacita con nosotros por parte del ENSAR, lleva un entrenamiento de cinco semanas, realizando ejercicios físicos, entrenamiento, natación, técnicas de rescate con los equipos de flotación, lo que es el torpedo y la salchicha. Ellos llevan una capacitación previa de primeros auxilios por parte del personal de Sanidad Naval”.
”Nosotros igual por parte de la estación nos encontramos en capacitación constante todos los días, ya que como somos una estación de búsqueda y rescate, estamos prácticamente las 24 horas, los 365 días al año atendiendo emergencias en la mar”.
Mencionó que entre las atenciones que brinda Marina en estas fechas, destacan los rescates en altamar, que van desde una embarcación que perdió la propulsión o presentó alguna falla en sus motores; de personas que cayeron al mar y que se dan por desaparecidas, entre otros. Dichas atenciones suelen darse en apoyo a prestadores de servicios y unidades pesqueras.
”La Estación Naval de Búsqueda y Rescate, comúnmente conocida como ENSAR, es una estación enfocada a su misión principal, que es la salvaguarda de la vida humana en la mar, incluyendo la comunidad pesquera, comunidad marítima, embarcaciones de recreo, prestadores de servicios”.
”Nosotros atendemos la emergencia inmediatamente con una respuesta efectiva de cinco minutos para atender el llamado. Contamos con unidades de embarcaciones tipo defender, que son nuestras unidades especializadas para esas operaciones. Contamos con motos acuáticas, unidades aeronavales, donde son desplegados los nadadores de rescate desde helicóptero”.
Ante la gran movilidad de personas que se esperan en las playas durante Semana Santa, la Marina exhorta a recomendaciones básicas como seguir todas las recomendaciones de Salvavidas, siempre portar chaleco en altar y obedecer la señalización de banderas en la arena, pues todo eso es clave para evitar accidentes fatales.
”Hacemos las recomendaciones de portar siempre un chaleco salvavidas al momento de que aborden una embarcación de recreo. A atender los llamados de emergencia de los salvavidas, las señalizaciones de las banderas; roja cuando realmente no está en condiciones de poder entrar al agua y verde de que las condiciones de la playa son óptimas”.
”También es importante estar siempre al pendiente de las señalizaciones; evitar nadar en lugares donde hay embarcaciones de recreo que puedan encontrarse en el área. De igual manera, si ingieren alimentos o alguna bebida alcohólica, tratar de no meterse al agua para evitar algún accidente. Las personas que vienen acompañadas de niños, pues vigilarlos”.
Aguirre Solano comentó que cualquier embarcación con una radiobaliza registrada por Capitanía de Puerto, podrán lanzar llamadas de socorro en caso de tener alguna emergencia a mar abierto. En tanto, por medio de un radiocomunicador, también se podrán enlazar con Marina y a través de la señalización de ‘Mayday, Mayday’, ellos atenderán el llamado.
”Nosotros tratamos de mantener una difusión de lo que es el sistema de búsqueda y rescate siempre; que nos conozcan, que conozcan los números de emergencia, que sepan que nosotros vamos a estar las 24 horas del día a la escucha, los 365 días al año y que van a contar con apoyo al momento de que salgan a altamar, para que sigan disfrutando de lo que es el periodo vacacional de Semana Santa”.