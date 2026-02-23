Planea Gobierno de Mazatlán festival de bandas y rehabilitación de Paseo de las Estrellas

Pasado el Carnaval y bloqueos en Villa Unión, el municipio ya planea un festival de bandas para Semana Santa, adelantó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Confirmó que invertirá 3.5 millones de pesos para rescatar el Paseo de las Estrellas de la Mujer Mazatleca para inaugurarlo en dicho periodo.

Habló de encontrarse en la búsqueda de la cartelera musical y de planear con la Secretaría de Turismo Estatal, el director de Cultura Municipal y con artistas como Horacio Plasencia, quien será homenajeado en este Paseo de las Estrellas de Olas Altas, para darle forma próximamente a un probable festival aprovechando lo atractivo que resultó el tema de las bandas durante el Carnaval y replicarlo durante la Semana Santa como atractivo para los vacacionistas que aún no deciden hacia dónde viajar.

“Sí, de hecho tenemos un plan este que no sé todavía exactamente en qué fecha va a quedar, pero estamos rehabilitando lo que es el Paseo de las Estrellas donde está la Mujer Mazatleca. Es un proyecto que tenemos y que lo habíamos anunciado desde el año pasado. Ustedes recordarán que por ahí fue “El Coyote” con Chuy Lizárraga y nos los hizo ver y mucha gente también aquí de Mazatlán que hay algunas estrellas que ya no se alcanza a percibir de qué artista es”.

Citó que para este año 2026 va a otorgar una estrella en el paseo de la fama a Horacio Palencia a quien quiere proponerle que realice un concierto para esas fechas.

“Estuviera genial que pudiera ser por esas fechas y este aprovechando también con la rehabilitación del Paseo de las Estrellas. Para Semana Santa pinta muy bien, el Carnaval es un buen termómetro para ello y pues con estos saldos positivos que tuvimos en carnaval y estos buenos números de afluencia turística y de derrama económica, pues esperamos una muy buena Semana Santa”.

Palacios Domínguez aseguró que por supuesto van a mantener los protocolos de logística en la seguridad correspondientes porque es un periodo vacacional que genera gran afluencia turística y contar con un evento musical en la vía pública.

“Vamos a ver qué plan podemos hacer en cuanto a cartelera se refiere, con la temática de Arriba la Tambora, muchos artistas quieren seguir apoyando a Mazatlán y qué mejor que pues ahora que son estas fechas de muchos turistas, aprovechemos y tengamos conciertos en vía pública”.

Sobre los trabajos de rehabilitación del Paseo de las Estrellas, dijo que apenas está proyectado para iniciar en marzo y concluir en abril con una inversión de 3 millones y medio de pesos.