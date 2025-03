Planean instalar emblemático en entrada al Parque Industrial Alfredo Bonfil, en Mazatlán

Un emblemático que representa a los sectores pesquero e industrial y con una inversión de cerca de 4 millones 500 mil pesos, se contempla instalar en la entrada al Parque Industrial Alfredo Bonfil, en este puerto, por lo que se pedirá apoyo al Ayuntamiento Municipal para ello.

”Ahorita me acompañaba la arquitecta que me hizo un proyecto conceptual que le llamamos, de lo que es el Emblemático, el Emblemático del Parque Bonfil es algo que nosotros sí queremos, ahorita me acompañaba la arquitecta que me diseñó ese proyecto en donde queremos que el Ayuntamiento ahí sí nos apoye porque le queremos dar un ente como todos los parques”, dijo el administrador de dicho Parque Industrial, Francisco Castillo López.

”Este es el proyecto del Emblemático que queremos presentarle a la Alcalde para ver si ella sí nos puede apoyar, le estoy pidiendo que nos acompañe el de Obras Públicas para ver si nos pueden ayudar con esta inversión, esta inversión tiene un costo de aproximadamente de 4 millones y medio de pesos”.

Añadió que originalmente se planeó que el Emblemático se colocara en la entrada al Parque Industrial Alfredo Bonfil, en la Avenida Puerto de Veracruz, en las vías del tren que están cerca de la Avenida Gabriel Leyva, pero Ferrocarriles de México negó la construcción ahí, por lo que ahora se proyecta instalarla frente al Colegio de Bachilleres de Sinaloa.

Además del apoyo que se pedirá al Ayuntamiento de Mazatlán para esta obra, quien se comprometió a brindar ayuda fue la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, ya se cuenta con un proyecto ejecutivo de esta obra que fue patrocinada por el Gobierno del estado cuando estuvo al frente del mismo Mario López valdez, el cual costó como 200 mil pesos y todo lo que se ha hecho por parte de esta asociación civil que ya tiene 14 años de haberse constituido, no se debe tirar a la basura.

”Acuérdense ustedes que los Parques Industriales todos tienen un ente, todos tienen algo , una identidad, entonces eso es algo que también queremos ver con la Alcaldes qué compromisos hacemos”, continuó.

”Este esquema tiene un significado pesquero, el centro que sostiene es el pescador, este es un pescado y esto es una red, es un emblema que tiene el Emblemático y que va dirigido al sector pesquero e industrial, pesquero más que nada, lleva concreto la base y acero (la especia de puente)”.

Castillo López tenía agendada una reunión para las 12:00 horas de este jueves con la Alcaldesa, pero por cuestiones de la agenda de trabajo de Estrella Palacios Domínguez, la cita fue reagendada para este viernes, donde el administrador del Parque Industrial Alfredo Bonfil, dijo que le hará esa y otras peticiones.