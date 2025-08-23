Planta potabilizadora Los Horcones ya funciona en su totalidad: Alcaldesa de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con las operaciones restablecidas en su totalidad se encuentra la planta potabilizadora Los Horcones, después de permanecer fuera de servicio por un fallo eléctrico causado por un rayo durante la tormenta registrada la madrugada del viernes en el puerto, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Tras este incidente que dejó sin energía eléctrica a la subestación de la planta por cerca de cinco horas, Palacios Domínguez confirmó que ya opera con normalidad.

“Ya está funcionando totalmente, ayer fui a cerciorarme de que así fuera y fueron avisadas oportunamente las colonias que iban a tener un bajo suministro, digámoslo, pero ya se restableció y está funcionando al 100 por ciento”, comentó la Alcaldesa.

Por su parte, el gerente de Operaciones de la Jumapam, Carlos Alberto Brito López, detalló que la interrupción ocurrió alrededor de las 4:00 horas del viernes, teniendo una rápida intervención de la Comisión Federal de Electricidad, restableciendo el suministro de agua entre 9:00 y 10:00 horas.

Brito López detalló que el problema se originó en un medidor compacto de la planta, provocando que se detuviera temporalmente el bombeo de agua, llegando a afectar a un gran número de colonias en el puerto, debido a que esta planta abastece a casi el 80 por ciento de Mazatlán.

“La producción ahorita de la planta está en 2 mil 100 litros por segundo, se empezó de forma paulatina ya que no se puede meter de golpe todos los equipos simultáneos, pero ya a mediodía se tenía una producción normal”, dijo el gerente operativo.

El gerente comentó que, aunque en algunas colonias del puerto se registró baja presión, la afectación no fue generalizada debido a que los tanques reguladores aún mantenían ciertos niveles de reserva en caso de emergencias como esta.

Por otro lado, Brito López recomendó a la ciudadanía contar con sistemas de almacenamiento como tinacos o cisternas para hacer frente a este tipo de imprevistos.