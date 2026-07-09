$!Plantan 30 árboles nativos junto al Estero del Infiernillo por el Día Nacional del Árbol

En el marco conmemorativo del Día Nacional del Árbol, se llevó a cabo una jornada de reforestación con la plantación de 30 árboles nativos en las inmediaciones de los campos deportivos ubicados junto al Estero del Infiernillo, actividad encabezada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán. Durante el evento, la titular de esta dependencia, Erika García Campos destacó la importancia de esta fecha, la cual se celebra en México desde 1959 con el afán de fomentar la conservación de los recursos forestales y promover la reforestación en espacios urbanos y rurales.

García Campos expresó que la elección de este espacio respondió a la necesidad de incrementar la cobertura vegetal en una zona donde actualmente existe poca arborización, con el propósito de generar beneficios ambientales para la población. “Son eventos importantes porque, como bien sabemos, los árboles nos dan servicios ambientales y en una zona urbana es importante. Los árboles nos dan sombra, protección, recargan el manto acuífero”, comentó.

“Además, se convierten en hábitat para varias especies y en una ciudad, estos beneficios son fundamentales para mejorar la calidad de vida”, agregó. La funcionaria mencionó que la jornada forma parte del programa municipal Flor Nativa, mediante el cual se promueve la siembra de especies propias de la región para favorecer su adaptación y supervivencia, por lo que entre los ejemplares plantados se encuentran amapas, ceibas, guásimas y Arellanos, entre otros.

La actividad se realizó en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y personal de las áreas naturales protegidas ubicadas en Mazatlán. “Esta suma de esfuerzos es importante porque demuestra que la conservación del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre gobierno, iniciativa privada, instituciones y ciudadanía”, declaró. En este sentido, García Campos hizo un llamado a la población para dar mantenimiento adecuado a los árboles que ya se encuentran en la ciudad, especialmente mediante podas preventivas que permitan evitar afectaciones a infraestructura o riesgos para la población.