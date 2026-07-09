$!Plantan 30 árboles nativos junto al Estero del Infiernillo por el Día Nacional del Árbol

En el marco conmemorativo del Día Nacional del Árbol, se llevó a cabo una jornada de reforestación con la plantación de 30 árboles nativos en las inmediaciones de los campos deportivos ubicados junto al Estero del Infiernillo, actividad encabezada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán.
Durante el evento, la titular de esta dependencia, Erika García Campos destacó la importancia de esta fecha, la cual se celebra en México desde 1959 con el afán de fomentar la conservación de los recursos forestales y promover la reforestación en espacios urbanos y rurales.
García Campos expresó que la elección de este espacio respondió a la necesidad de incrementar la cobertura vegetal en una zona donde actualmente existe poca arborización, con el propósito de generar beneficios ambientales para la población.
“Son eventos importantes porque, como bien sabemos, los árboles nos dan servicios ambientales y en una zona urbana es importante. Los árboles nos dan sombra, protección, recargan el manto acuífero”, comentó.
“Además, se convierten en hábitat para varias especies y en una ciudad, estos beneficios son fundamentales para mejorar la calidad de vida”, agregó.
La funcionaria mencionó que la jornada forma parte del programa municipal Flor Nativa, mediante el cual se promueve la siembra de especies propias de la región para favorecer su adaptación y supervivencia, por lo que entre los ejemplares plantados se encuentran amapas, ceibas, guásimas y Arellanos, entre otros.
La actividad se realizó en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y personal de las áreas naturales protegidas ubicadas en Mazatlán.
“Esta suma de esfuerzos es importante porque demuestra que la conservación del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre gobierno, iniciativa privada, instituciones y ciudadanía”, declaró.
En este sentido, García Campos hizo un llamado a la población para dar mantenimiento adecuado a los árboles que ya se encuentran en la ciudad, especialmente mediante podas preventivas que permitan evitar afectaciones a infraestructura o riesgos para la población.
La directora de Ecología señaló que, aunque en ocasiones es necesario retirar algunos ejemplares, estas decisiones no se toman de manera arbitraria, sino que forman parte de un proceso técnico y administrativo sustentado en la normatividad ambiental vigente.
En este sentido, detalló que las principales causas para autorizar el retiro de un árbol son cuando sus raíces provocan daños a sistemas de drenaje o viviendas, cuando existe riesgo de caída por afectaciones estructurales o cuando los ejemplares presentan enfermedades, plagas o se encuentran secos.
“La gente a veces piensa que una solicitud se autoriza de inmediato, pero no es así. Se realizan inspecciones, dictámenes y revisiones para determinar si realmente es necesario retirarlo. Todo se hace con base en criterios técnicos y legales”, señaló.
La funcionaria destacó que, aunque la remoción de árboles puede ser necesaria en determinados casos, es indispensable continuar con acciones de reforestación que permitan mantener y ampliar las áreas verdes de la ciudad.
García Campos reiteró que a través de estas jornadas, el Ayuntamiento de Mazatlán busca fortalecer la cultura ambiental entre la población y contribuir a la conservación de especies nativas que favorezcan el equilibrio ecológico y la adaptación de Mazatlán a los desafíos climáticos actuales.