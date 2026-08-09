$!Plantan 60 árboles y 60 bugambilias en Jornada Nacional de Reforestación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la plantación de al menos 60 árboles y 60 bugambilias en el camellón central del Libramiento Luis Donaldo Colosio, casi en el cruce con la Avenida Santa Rosa, Mazatlán se sumó este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación 2026.
“Aquí estamos todos los directores, están conmigo todos los directores de área y paramunicipales trabajando en esta reforestación”, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, tras participar en esta actividad cerca de las 08:00 horas, convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Son árboles que florean en cierta temporada, intermedio se pusieron bugambilias para que cuando terminen de florear los árboles empiezan las bugambilias a florear”.
En esta actividad, realizada cerca del Fraccionamiento La Riviera, se plantaron árboles de las especies primavera, amapa, fístula, hortensia y orquídea, además de las bugambilias, para sumarse a las labores de plantación y recuperación de espacios.
A esta Jornada Nacional de Reforestación en Mazatlán se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y es parte de una estrategia permanente de restauración ecológica coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo con el Gobierno municipal, estas acciones contribuyen a recuperar ecosistemas degradados, conservar los suelos, enfrentar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del área, además de generar espacios urbanos más arbolados y agradables para las familias mazatlecas.