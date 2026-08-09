$!Plantan 60 árboles y 60 bugambilias en Jornada Nacional de Reforestación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la plantación de al menos 60 árboles y 60 bugambilias en el camellón central del Libramiento Luis Donaldo Colosio, casi en el cruce con la Avenida Santa Rosa, Mazatlán se sumó este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación 2026.

“Aquí estamos todos los directores, están conmigo todos los directores de área y paramunicipales trabajando en esta reforestación”, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, tras participar en esta actividad cerca de las 08:00 horas, convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son árboles que florean en cierta temporada, intermedio se pusieron bugambilias para que cuando terminen de florear los árboles empiezan las bugambilias a florear”.