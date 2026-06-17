$!Plantea PRI Sinaloa la creación de una mesa interinstitucional de seguridad para blindar elecciones en 2027

“Queremos que este sea un lugar neutral donde podamos instalar esta mesa de seguridad, que se dedique a blindar la parte electoral de nuestro estado”, añadió.

“La instalación de la Mesa Interinstitucional de Seguridad y Blindaje Democrático de Sinaloa es una propuesta que hacemos desde el PRI Sinaloa para que se instale de manera urgente una mesa de seguridad en el Instituto Nacional Electoral o en el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa”, comentó.

Durante rueda de prensa realizada en el puerto, Gerardo Lugo advirtió que los hechos ocurridos contra la legisladora, quien recibió una corona fúnebre en su domicilio, representan una señal de alerta para la oposición y evidencian la necesidad de establecer mecanismo preventivos que protejan la participación política en la entidad.

Fue ante las amenazas denunciadas recientemente por la diputada local Paola Gárate Valenzuela en Culiacán, que el presidente del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, urgió la creación de esta mesa protección, para garantizar condiciones de seguridad, libertad y equidad rumbo al proceso electoral que se tendrá en la entidad el año entrante.

En medio de señalamientos por presuntos actos de intimidación contra figuras de la oposición en Sinaloa, el Partido Revolucionario Institucional a nivel estado planteó la creación de una Mesa Interinstitucional de Seguridad y Blindaje Democrático, el cual que permita prevenir riesgos y garantizar la participación política de cara a las elecciones del 2027.

El dirigente del PRI explicó que el organismo funcionará de manera similar a las mesas de seguridad que operan en distintos noveles de gobierno, pero con un enfoque exclusivo en la protección del proceso democrático y de quienes participan en él.

En este sentido, recordó que durante las elecciones de 2021 se registraron hechos que, según afirmó, afectaron el desarrollo del proceso electoral en diversas regiones de Sinaloa, donde militantes y representantes de partidos de oposición fueron víctimas de intimidaciones y obstáculos para realizar actividades proselitistas o ejercer funciones de vigilancia electoral.

“Hoy requerimos que esta mesa de seguridad se dedique a blindar la parte electoral de nuestro estado. Esto después de lo que vivimos en la elección 2021, una elección donde la militancia de la oposición fue perseguida, amedrentada y en muchos casos no pudo salir a promover el voto libremente”, expresó.

Gerardo Lugo mencionó que en reuniones sostenidas recientemente con ex alcaldes y liderazgos políticos en municipios como Concordia, diversos actores han manifestado preocupación por la falta de condiciones para competir electoralmente o incluso para registrarse como candidatos.

De acuerdo con la propuesta presentada por el PRI, la mesa estaría integrada por representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, autoridades electorales y representantes de todos los partidos políticos.

De esta forma, el dirigente expresó que uno de los principales objetivos sería actuar de manera preventiva ante cualquier situación de riesgo que pudiera afectar a candidatos, militantes, funcionarios electorales o ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral.

Asimismo, reiteró que el caso de Paola Gárate no debe considerarse un hecho aislado, sino una situación que preocupa a todas las fuerzas políticas de oposición.

“La idea es que esta mesa de seguridad sea preventiva y no reactiva, que atienda los casos antes de que sucedan los hechos. Lo que le sucede a Paola Gárate no solamente le sucede a una diputada local, es una advertencia que preocupa a toda la oposición y a quienes participaremos en el próximo proceso electoral”, declaró.

Gerardo Lugo aseguró que la instalación de esta mesa permitiría atender oportunamente denuncias e incidentes antes de que escalen, además de generar confianza entre la ciudadanía y los actores políticos.