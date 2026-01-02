Plantean peatonalizar calles del Centro Histórico de Mazatlán para reducir caos vial en días de cruceros

Plantean peatonalizar calles del Centro Histórico de Mazatlán para reducir el caos vial en días de cruceros.

La medida será consensuada con los transportistas antes porque la zona del centro de la ciudad se congestiona vialmente cuando llegan más de dos grandes navíos por día, dijo Alí Zamudio Garza, director de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán.

Alí Zamudio Garza fue entrevistado porque en el 2026 se espera el arribo de 150 cruceros en el año, un 20 por ciento más que en el 2025 y propondrá que iniciarían con la calle Carnaval, conocida como la ruta azul, por la que caminan los cruceristas se vuelva peatonal cuando sea día de mucha fluencia.

“Sí, de hecho hemos venido viendo la posibilidad de, digo, con autorización, ver si podemos hacer alguna de las calles peatonales, sobre todo la Carnaval, que es por donde llegan los cruceristas caminando de la nivel alemán. Estamos viendo la posibilidad de hacer esa calle peatonal al menos los días de doble o triple arribo de cruceros”.

El funcionario municipal, agregó que mantendría informados a los prestadores de servicios turísticos que atienden a los cruceristas y los ubicados por las franjas donde caminan los cruceristas para que se preparen e informen al resto de los clientes de la medida.

“Obviamente, pues mantener a la ciudadanía informada con los días de cruceros que vamos a recibir, el número de pasajeros, porque estén enterados que va a haber muchos autobuses aquí en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo”

Zamudio Garza adelantó que buscará reunirse con los transportistas del servicio urbano y los privados para que se organicen que fluye sin contratiempos el tráfico de la zona centro de Mazatlán.

“Sí, de hecho, la plática la tenemos con los urbanos, transportistas, pulmoneros, aurigueros, para que todos apoyen a que sea mucho más fluido el tránsito esos días de cruceros aquí en el área del Centro Histórico”, agregó.

Sobre la temporada, dijo que en enero van a llegar 15 cruceros en el mes, alrededor de 150 en el año, lo que representa un aumento de alrededor, representando 20 por ciento más en comparación a lo del año pasado.

“Quiere decir que, pues habría un poquito más de derrame económico y más oportunidades. Sí, así es, este año el reporte fue arriba de 700, alrededor de 700 millones de pesos en derrama, esperamos que este año sea, pues el 20 por ciento más al menos con el número de arribos que va a haber”.

En cuanto a los planes de mejorar para las instalaciones portuarias que reciben a los buques turísticos, descartó alguna noticia a la fecha. Nosotros de momento no tenemos nada, eso sería directamente con la autoridad portuaria. No, no hemos tenido ninguna reunión al respecto. No nos han informado de nada”.