MAZATLÁN._ Ante los daños registrados en seis tramos del malecón de Mazatlán, el Comité de Participación Ciudadana propuso que habitantes del puerto integren un comité de vigilancia para dar seguimiento al uso de los recursos, la calidad de los materiales y la ejecución de las obras, donde se busca abarcar tanto la reparación de los socavones como el reforzamiento de los tramos que permanecen en pie.
Así lo compartió Carlos Corrales, integrante del CPC, quien explicó en un encuentro con investigadores, profesionistas y ciudadanos, que la cifra de 40 millones de pesos mencionada por las autoridades para la reparación todavía deja abierta la pregunta de cuánto se requerirá para prevenir daños en el resto del malecón.
Corrales señaló que, a pesar del acercamiento que ha tenido el comité con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, seguía sin precisarse qué trabajos asumiría cada orden de gobierno.
“No está claro todavía si el Ayuntamiento va a hacer algunas cosas, si otras cosas las va a hacer el Gobierno del Estado. También hablaban de una obra de 40 millones en total, de lo que es la reparación”, comentó.
“Una cosa es la reparación de los seis tramos y otra es el reforzamiento de todo lo que no se cayó, para que no le pase lo mismo. Entonces, aquí todavía no tenemos claridad”.
En su exposición, Corrales distinguió cinco etapas en las que se tomarán decisiones sobre el futuro del malecón, siendo estas la evaluación de los daños, los estudios sobre las condiciones del litoral, la elaboración del proyecto ejecutivo, la licitación y, finalmente, la construcción.
Aunque ya existe la figura del testigo social para dar seguimiento a la contratación, señaló que una parte de las decisiones técnicas se toma antes de que se convoque a las empresas.
“Se tiene que hacer una evaluación técnica de los daños estructurales y materiales. Se tienen que hacer estudios oceanográficos y ambientales sobre las condiciones presentes y los posibles escenarios futuros”, declaró.
Para esas primeras etapas, el CPC gestiona que la comunidad científica y académica de Mazatlán tenga acceso a los estudios y pueda revisar si las soluciones previstas en el proyecto ejecutivo responden a las condiciones de la costa, por lo que correspondería a los propios especialistas decidir si se organizan como observatorio o comisión técnica, tal como lo mencionó Raquel Zapién, presidenta del CPC.
“Lo que estamos buscando es que haya transparencia en los estudios y que esta comunidad científica y académica que ha estado muy activa pueda tener la posibilidad de promover una validación técnica externa”, señaló.
“Nosotros no vamos a formar un observatorio, ni estoy buscando yo su conformación. Lo que estamos buscando es que, si ustedes deciden conformarlo, producto de las mesas de trabajo que han realizado, que nosotros les podamos abrir el camino para que les entreguen esa información”.
Para la etapa de construcción, Corrales propuso que organizaciones y habitantes de Mazatlán presenten una solicitud por escrito a la Secretaría de Obras Públicas del Estado para que convoque a una asamblea.
Sería ahí donde se propondrían los perfiles y se elegiría por votación a quienes integrarían el comité, cuya conformación quedaría asentada en un acta para solicitar su registro.
De acuerdo con Corrales, los lineamientos estatales permiten solicitar un comité de contraloría social para una obra de este tipo, aunque su integración no es obligatoria, destacando la importancia de que la petición surja de la sociedad civil y de que quienes buscan participar acudan a la asamblea.
Corrales sugirió, como ejemplo, un grupo de entre cinco y siete habitantes del puerto que reúna conocimientos de distintas disciplinas y pueda revisar tanto la parte constructiva como los costos.
“Que hubiera, por ejemplo, un ambientalista, un biólogo, un ingeniero civil, un ingeniero estructurista, un contador, para que le sepa a los números [...] y los costos de materiales”, manifestó.
Una vez registrado, el comité recibiría los expedientes de la obra y tendría un enlace con Obras Públicas para darle seguimiento a la ejecución, donde sus integrantes podrían señalar irregularidades conforme avancen los trabajos, entre ellas el uso de materiales que incumplan con la calidad acordada, y presentar sus observaciones a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
De acuerdo con la presidenta del CPC, la propuesta se planteó a la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, durante una reunión el 15 de octubre, como parte de una agenda de temas anticorrupción, además de tener acercamientos con las secretarías estatales de Transparencia y de Obras Públicas.
“En esa reunión también se estableció el compromiso de la Secretaría de Transparencia de crear un micrositio exclusivamente para subir toda la información relacionada con el malecón”, declaró.
En este sentido, añadió que, según lo expuesto por el secretario estatal de Obras Públicas, el Gobierno municipal encabeza la atención por tratarse de su jurisdicción, por lo que se buscará también el acercamiento con el Ayuntamiento de Mazatlán para atender el tema.
Durante el encuentro, asistentes pidieron que la solicitud precise los perfiles, atribuciones y alcance del comité, así como también expresaron preocupación por la posibilidad de que se publique la licitación antes de que los especialistas conozcan el proyecto, o de que la cercanía del Carnaval y la Semana Santa lleve a privilegiar reparaciones provisionales.