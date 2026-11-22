MAZATLÁN._ Ante los daños registrados en seis tramos del malecón de Mazatlán, el Comité de Participación Ciudadana propuso que habitantes del puerto integren un comité de vigilancia para dar seguimiento al uso de los recursos, la calidad de los materiales y la ejecución de las obras, donde se busca abarcar tanto la reparación de los socavones como el reforzamiento de los tramos que permanecen en pie. Así lo compartió Carlos Corrales, integrante del CPC, quien explicó en un encuentro con investigadores, profesionistas y ciudadanos, que la cifra de 40 millones de pesos mencionada por las autoridades para la reparación todavía deja abierta la pregunta de cuánto se requerirá para prevenir daños en el resto del malecón.

Corrales señaló que, a pesar del acercamiento que ha tenido el comité con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, seguía sin precisarse qué trabajos asumiría cada orden de gobierno. “No está claro todavía si el Ayuntamiento va a hacer algunas cosas, si otras cosas las va a hacer el Gobierno del Estado. También hablaban de una obra de 40 millones en total, de lo que es la reparación”, comentó. “Una cosa es la reparación de los seis tramos y otra es el reforzamiento de todo lo que no se cayó, para que no le pase lo mismo. Entonces, aquí todavía no tenemos claridad”. En su exposición, Corrales distinguió cinco etapas en las que se tomarán decisiones sobre el futuro del malecón, siendo estas la evaluación de los daños, los estudios sobre las condiciones del litoral, la elaboración del proyecto ejecutivo, la licitación y, finalmente, la construcción.

Aunque ya existe la figura del testigo social para dar seguimiento a la contratación, señaló que una parte de las decisiones técnicas se toma antes de que se convoque a las empresas. “Se tiene que hacer una evaluación técnica de los daños estructurales y materiales. Se tienen que hacer estudios oceanográficos y ambientales sobre las condiciones presentes y los posibles escenarios futuros”, declaró. Para esas primeras etapas, el CPC gestiona que la comunidad científica y académica de Mazatlán tenga acceso a los estudios y pueda revisar si las soluciones previstas en el proyecto ejecutivo responden a las condiciones de la costa, por lo que correspondería a los propios especialistas decidir si se organizan como observatorio o comisión técnica, tal como lo mencionó Raquel Zapién, presidenta del CPC. “Lo que estamos buscando es que haya transparencia en los estudios y que esta comunidad científica y académica que ha estado muy activa pueda tener la posibilidad de promover una validación técnica externa”, señaló. “Nosotros no vamos a formar un observatorio, ni estoy buscando yo su conformación. Lo que estamos buscando es que, si ustedes deciden conformarlo, producto de las mesas de trabajo que han realizado, que nosotros les podamos abrir el camino para que les entreguen esa información”.