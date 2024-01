MAZATLÁN._ El Observatorio Ciudadano de Mazatlán plantea que el Ayuntamiento norme cada uno de los 10 puntos de la Agenda Ciudadana Anticorrupción para que no estén en riesgo de aplicación ante el cambio de Gobierno Municipal, que no los aplique si quiere, sino que tenga la obligación de hacerlo, dijo Gustavo Rojo Navarro.

“Lo que planteamos en esta reunión, y fue uno de los puntos principales más allá de presentar los resultados, es que se normen cada uno de los 10 puntos que integran la Agenda Ciudadana (Anticorrupción) queden en normativa para qué, para que quien venga no los haga de manera proactiva o si quiere, sino que esté obligado a hacerlos”, expresó el director del OCM, Rojo Navarro.

“Entonces vamos a trabajar desde Observatorio en hacer ese planteamiento, vamos a identificar en qué normas se pueden incluir para que quede normado y el compromiso del Alcalde fue darle para adelante”.

Agregó que hasta el momento el Ayuntamiento de Mazatlán ha cumplido en 7 de los 10 puntos de la Agenda Ciudadana Anticorrupción y en 3 más se está trabajando, pero puede haber algunos cambios porque hay ciertos compromisos que van a hacer llegar al OCM que está trabajando y todavía no tiene una calificación definitiva de ellos.

“Si no lo norma se corre ese riesgo (de que si llega otro Gobierno Municipal no cumpla con los 10 puntos de la Agencia Anticorrupción citada), se corre ese riesgo, por eso la importancia de normar para que exista la obligación desde norma y no que se quede a la buena voluntad del Gobierno que venga y pues ahorita Mazatlán es el primer Ayuntamiento que tiene una Agenda Ciudadana que se trabaja desde sociedad civil”, reiteró.

“Y no nada más en Sinaloa, hemos estado buscando en otros estados de la República y no hemos encontrado otro municipio que esté trabajando una Agenda Ciudadana”.

Tras una reunión con el Alcalde Édgar González Zataráin, Rojo Navarro, dio a conocer que hasta el momento se han cumplido 7 de los 10 puntos de la Agenda Ciudadana, en el portal de YouTube del Ayuntamiento de Mazatlán ya hay cerca de 300 videos entre las reuniones del Comité de Adquisiciones como las sesiones de Obras Públicas que son dos puntos de dicha agenda que están cumplidos al 100 por ciento.

Otro punto cubierto es que las actas del Comité de Adquisiciones ya se pueden encontrar completas en el portal histórico del Ayuntamiento a partir del quinto día posterior al cierre del ejercicio, así como los canales de comunicación desde Presidencia Municipal con los organismos de Sociedad Civil y desde la Dirección de Transparencia con organismos de Sociedad Civil traen una agenda de trabajo muy buena en donde se están haciendo capacitaciones en temas de transparencia, entre otros.

“Hay puntos donde hay que trabajarlos, sobre todo porque aquí se están trabajando herramientas tecnológicas, el tema del cumplimiento del Órgano Interno de Control de transparentar todo el trabajo que hace el Órgano Interno de Control y trabajo de Síndico Procurador están trabajando algunos micrositios en donde se van a subir toda esa información y vamos a poder verla ahí, monitorearla y estar sacando toda la información que tiene que ver con el trabajo de ellos”, continuó.

“Y el otro que también está avanzando bien, pero es muy extenso, es el tema de los reglamentos, toda la normativa interna que vemos que se están trabajando y se están publicando ya reglamentos, ya se autorizó el de Transparencia, está nada más pendiente su publicación, acaba se salir la convocatoria para participar desde ciudadanía en la revisión del Reglamento de Comercio, se está trabajando otro que tiene que ver con Viáticos, el de Mercados”.

COMPROMISOS DE LA AGENDA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN:

1.- Transmitir en vivo las sesiones del Comité de Adquisiciones.

2.- Publicar con regularidad las actas del Comité de Adquisiciones.

3.- Transmitir en vivo los procesos de licitaciones.

4.- Abrir canal directo de comunicación entre Organizaciones civiles y el Gobierno de Mazatlán.

5.- Generar informes públicos de investigaciones del Órgano Interno de Control.

6.- Abrir un canal de comunicación entre OSC y la Coordinación de Transparencia.

7.- Entregar una comisión ciudadana en proyectos de desarrollo y planeación.

8.- Publicas de manera regular contratos con sus anexos de obra pública y servicios profesionales.

9.- Publicar los hallazgos de revisiones internas.

10.- Actualizar los reglamentos y publicar los manuales de operación del Ayuntamiento.