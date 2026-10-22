$!Plantean reconstruir industria agavera tras regreso de denominación del mezcal

“Era uno de los pendientes de la Secretaría, se le estaba dando seguimiento y se hizo un procedimiento legal, porque parecería que es nada más gestiones, pero al final, estamos muy contentos porque ahora tenemos ya cuatro municipios de Sinaloa donde se va a poder tener mezcal”, comentó.

Destacó que la incorporación de cuatro municipios sinaloenses a la denominación permite avanzar en la planeación productiva y el desarrollo de marcas, actividades que estaban limitadas por la incertidumbre legal.

Diego Armando Aguerrebere Espitia, Secretario de Economía del Estado, señaló que en Sinaloa se trabajan alrededor de 6 mil 500 hectáreas en la siembra de agave, de las cuales cerca de 902 están certificadas para producir mezcal.

El regreso de la Denominación de Origen del Mezcal a Sinaloa abre la posibilidad de reconstruir la industria agavera del sur del Estado, donde el reto será recuperar plantaciones, impulsar nuevas siembras y fortalecer la comercialización, señalaron representantes de la Secretaría de Economía y del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

La Denominación de Origen del Mezcal, recayó específicamente para cuatro municipios del sur, siendo estos San Ignacio, Mazatlán, Concordia y El Rosario, abriendo la puerta de la producción, comercialización y exportación de este producto.

Tobías Lozano Solorza, presidente de Codesin en la zona sur, destacó que es aprovechar esta oportunidad también requiere recuperar la actividad agrícola que distinguió a esta región.

“La realidad es volver a reconstruir la industria. El sur de Sinaloa era una zona muy agavera. Hay vestigios de lo que fue el agave y subsisten algunas empresas y algunos que producen de manera profesional”, dijo.

Lozano Solorza explicó que la falta de certeza sobre la denominación de origen había frenado iniciativas para desarrollar el sector.

Incluso, al preparar su plan operativo anual el año pasado, Codesin retiró un proyecto relacionado con la industria del agave debido a esa limitante, por lo que existen condiciones para plantear una iniciativa de mayor alcance en el próximo programa de trabajo del organismo.

“Yo considero que ahora se dan las condiciones para que en nuestro próximo plan operativo anual podamos incluir un proyecto de mayor envergadura en relación al tema del agave”, declaró.

Además de la superficie que ya se cultiva en el Estado, el dirigente planteó identificar las posibilidades agrícolas de la región y conocer cuántas hectáreas están disponibles para ampliar esta actividad.

En este sentido, recordó que durante un recorrido realizado hace aproximadamente dos años por Cacalotán y Palos Blancos, en el municipio de Rosario, observó plantaciones que habían dejado de recibir atención ante la incertidumbre sobre el futuro del sector.

“Ahí ves que todavía hay plantas de agave que los dueños ya no las han cuidado porque no se sabía qué iba a pasar, había cierta incertidumbre. Entonces tienes que volver a ver esto”, manifestó.

Además, advirtió que uno de los principales obstáculos para atraer agricultores, es el tiempo que transcurre desde la siembra hasta el aprovechamiento del agave, que ubicó entre siete y ocho años, por lo que propuso programas de fomento de la Secretaría de Economía que ayuden a los productores a sostener la primera etapa del cultivo.

“Una vez que arranca, pues va renovando, pero digamos la espera inicial es donde tendría que haber programas de fomento por parte de la Secretaría de Economía para fomentar que los agricultores hagan la siembra inicial y aguanten esos ocho años”, expresó.

El dirigente también vinculó esta actividad con las posibilidades de diversificación agrícola, señalando que algunos productores buscan alternativas ante los problemas de precio y floración del mango, y consideró que las presas pueden contribuir a ampliar las opciones de cultivo en la región.

Aguerrebere Espitia coincidió en que el agave representa una oportunidad para comunidades con condiciones que dificultan otras actividades agrícolas.

“Hay espacio para mucho en zonas donde se requiere diversificar un poquito lo que sucede, zonas serranas, zonas muy áridas, zonas que no tienen acceso al riego, es un mercado que está en ciernes, que tiene mucho potencial de crecimiento”, mencionó.

“Queremos aprovechar esto porque de repente las barreras legales son importantes y brincamos una barrera legal”, añadió.

El Secretario explicó que la incorporación a la denominación de origen fue resultado de un procedimiento legal al que la dependencia daba seguimiento, y reconoció que existe resistencia de regiones donde tradicionalmente se produce mezcal.

Además, admitió la posibilidad de nuevas impugnaciones, aunque expresó su expectativa de que no ocurran, al considerar que el proceso ha agotado instancias y argumentos.

Tras este avance, indicó que el siguiente paso será trabajar con los productores y coordinarse con la Secretaría de Turismo, encabezada por Mireya Sosa Osuna, para definir una estrategia conjunta.

Por tal motivo, precisó que esa estrategia deberá construirse desde el sector productivo, con acompañamiento gubernamental, destacando que en materia comercial, se debe aprovechar la experiencia del tequila para impulsar las marcas sinaloenses y buscar compradores fuera del País.

“Nuestro objetivo no es competir propiamente con otros productores del país, sino que puedan producir y salir a vender en el resto del mundo. Vamos a tratar de usar estrategias ya muy conocidas en el mercado como con el tequila y trabajar así con los mezcales, es algo muy bueno”, declaró.

Asimismo, añadió que trabajan con el Gobierno de México y la Secretaría de Economía para ampliar el consumo nacional y abrir mercados internacionales, con la intención de generar oportunidades para los productores de Sinaloa y complementar la oferta de otras entidades.

También sostuvo que se buscará evitar que el crecimiento de unas empresas limite las posibilidades de producción y comercialización de otros participantes dentro del propio Estado.

A su vez, Lozano Solorza coincidió en la necesidad de fortalecer la promoción y lograr mayor presencia del mezcal en comercios, establecimientos de artesanías y espacios turísticos, como ocurre con el tequila en Jalisco y el mezcal en Oaxaca.

Aunque destacó que ya existe un consejo del agave y se realizan más eventos de promoción, consideró necesario ampliar ese trabajo para acceder a mercados de mayor alcance.

Aguerrebere Espitia, expresó que el superar la limitante legal abre la posibilidad de aprovechar toda la cadena productiva y dar mayor certidumbre a las decisiones empresariales.

“No permitía tampoco ni hacer planeaciones a futuro, ni hacer desarrollo de marca, ni entrar en una dinámica empresarial que es la adecuada para este tipo de productos, porque teníamos esta limitante. Afortunadamente ya no la tenemos”, puntualizó.