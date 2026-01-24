Planteles de DGETI refuerzan protocolos de seguridad ante violencia en Sinaloa

MAZATLÁN._ Ante los hechos de violencia que han ensombrecido al estado desde hace 16 meses, la comisionada de DGETI en Sinaloa, Ángela Medina, señaló que los planteles CETIS y CBTIS han tenido que reforzar sus protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de sus estudiantes.

Indicó que cada unidad activa una estrategia que se usa para combatir los hechos de peligro, es decir, evitar salir de las aulas, no dejar ir a ningún alumnos a la calle y optar por tener clases virtuales, tal como se estuvo haciendo durante la pandemia de 2020 y 2021.

“Nuestros planteles cuentan con sus protocolos de seguridad, los cuales se activan inmediatamente. ¿Cuándo es esto? Si hay un ‘red flag’ que llamamos, nadie sale, las puertas se cierran, ningún alumno se sale de nuestros planteles hasta que los padres de familia pasan por ellos”, dijo Medina Montes.

“Hemos vivido situaciones en las cuales la indicación es de que nadie sale, nadie entra en nuestros planteles hasta que todo se calma. Se ha dado también la necesidad de que nuestros planteles están preparados para trabajar de manera virtual o híbrida. Si el padre decide no mandar al alumno, le damos la atención de manera virtual”.

La comisionada mencionó que en caso de pasar algún incidente violento en las cercanías de los planteles, de inmediato DGETI da a conocer en sus redes sociales cualquier información, tanto de oficina estatal como de cada escuela. La institución cuenta con nueve unidades en todo Sinaloa.

Por otra parte, Méndez informó que hoy en día los planteles de DGETI en Sinaloa cuentan con una deserción de apenas el 5.3 por ciento; mientras que del 95 al 97 por ciento cumplen con una eficiencia para terminar su estudios. Sin embargo, no descarta que algunas deserciones puedan darte por este mismo problema de la violencia.

“Yo creo que ahorita ese 5 por ciento igual y sí nos va a subir, porque sí hemos tenido chicos que se nos están yendo por esta situación (inseguridad), y otros que los estamos manteniendo de manera virtual, pero ya pasa por las decisiones de padres de familia que deciden cambiarlos de lugar”.