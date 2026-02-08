$!Plasma colectivo ‘Tesoros perdidos. Hasta encontrarlos’ nuevo mural en Mazatlán

Con el objetivo de visibilizar el mayor número de casos de personas desaparecidas, el colectivo de madres rastreadoras “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos”, en coordinación con el artista gráfico Juan Panadero, plasmó un significativo mural en Mazatlán, titulado: “Hasta encontrarlos”.

La obra se encuentra ubicada debajo del puente vehicular frente a Ley del Conchi, donde se muestran los rostros de 33 personas desaparecidas en el puerto, convirtiéndose en un reflejo del esfuerzo incansable de madres, padres, hermanos y familiares que continúan en la lucha por encontrar a sus seres queridos.

La elaboración del mural requirió horas de trabajo y fue realizada por integrantes del colectivo buscador, quienes pusieron su mayor empeño en este nuevo intento por generar empatía entre la ciudadanía y, al mismo tiempo, obtener cualquier pista que pueda contribuir a dar con el paradero de las personas ausentes.