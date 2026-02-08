$!Plasma colectivo ‘Tesoros perdidos. Hasta encontrarlos’ nuevo mural en Mazatlán

Con el objetivo de visibilizar el mayor número de casos de personas desaparecidas, el colectivo de madres rastreadoras “Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos”, en coordinación con el artista gráfico Juan Panadero, plasmó un significativo mural en Mazatlán, titulado: “Hasta encontrarlos”.
La obra se encuentra ubicada debajo del puente vehicular frente a Ley del Conchi, donde se muestran los rostros de 33 personas desaparecidas en el puerto, convirtiéndose en un reflejo del esfuerzo incansable de madres, padres, hermanos y familiares que continúan en la lucha por encontrar a sus seres queridos.
La elaboración del mural requirió horas de trabajo y fue realizada por integrantes del colectivo buscador, quienes pusieron su mayor empeño en este nuevo intento por generar empatía entre la ciudadanía y, al mismo tiempo, obtener cualquier pista que pueda contribuir a dar con el paradero de las personas ausentes.
A través de sus redes sociales, el colectivo “Tesoros Perdidos” hizo un llamado a la población para respetar la obra y evitar su vandalización, además de solicitar cualquier información que pueda ayudar a continuar con la investigación de cientos de casos sin resolver.
“Ninguna mamá y/o familiar quisiera ver a sus hijos pintados en una pared, es lo más triste. Pero aquí estamos visualizando por si alguien lo reconoce. Les pedimos que no lo vayan a grafitear, que no lo rayen por favor, son nuestros desaparecidos”, expresa la publicación.
“No buscamos culpables, solamente buscamos a todos los desaparecidos. Si alguien sabe de alguna fosa clandestina o de algún lugar, favor de avisar a la página, nosotras vamos por ellos!!!”, continúa.
Este mural en el puente de El Conchi se suma al realizado por el colectivo “Por las Voces Sin Justicia”, quienes metros adelante también plasmaron los rostros de sus familiares desaparecidos, convirtiendo la zona en un espacio de memoria y exigencia de justicia.