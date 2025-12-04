$!Playa Norte es la bahía más contaminada de Mazatlán, revela estudio de Facimar

MAZATLÁN._ Playa Norte, donde nació Mazatlán, hoy es la bahía más contaminada por latas de cerveza, microplásticos y aceites. En un estudio, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa advierte que esta zona emblemática, productiva e histórica, se ha convertido en colector de desechos, lo que amenaza al ecosistema marino. Su situación biológica y ambiental es visibilizada tras una investigación de estudiantes de Facimar para lanzar un llamado de rescate tras una investigación realizada al ecosistema marino, expuso Marlen Manzano Sarabia. La profesora investigadora de dicha facultad dijo a Noroeste que la investigación subacuática fue desarrollada apenas tres semanas atrás por los propios alumnos, quienes detectaron la contaminación del fondo marino: “Los principales contaminantes de aquí de la zona, por supuesto que salieron los microplásticos, los macroplásticos, aceites, entre otros. Curiosamente no se mencionó el unicel, pero también es un problema importante en varias zonas de aquí de Mazatlán”, expuso. “Por ejemplo, de los contaminantes que más vimos fueron latas de cerveza; es de esperarse porque mucha gente viene aquí y de aquel lado de Olas Altas la corriente termina acercándola hasta acá. Entonces, sí sería importante que se lanzara una campaña para evitar que sigan dejando esas latas ahí”.

Manzano Sarabia explicó que este diagnóstico se hizo como parte de la clase de introducción al buceo científico. “Se hizo una investigación subacuática en uno de los sitios que elegimos; por supuesto que tenía que ser Playa Norte porque es el sitio icónico, además de que nuestra facultad está justamente instalada en esta zona. Los estudiantes realizaron fotografía subacuática como aplicar una encuesta”, indicó. “Esta encuesta tuvo el objetivo de tener una percepción de los usuarios de Playa Norte, de cómo valoran a este ecosistema y de cómo lo perciben, qué saben sobre los servicios ecosistémicos que ofrece Playa Norte. Y pues surgieron datos importantes de que esta zona se encuentra muy contaminada”. Otro de los datos que surgieron, agregó, es que a pesar de que actualmente no se recomienda recolectar conchas, se sigue haciendo, ya que según el 40 por ciento de los encuestados respondió que sí lo hace. Contextualizó que varios organismos la requieren, como el cangrejo hermitaño, porque la concha es su hogar. La profesora advirtió que, ante estas amenazas, la vida continúa en este ecosistema y debe mantenerse y cuidarse. En el recorrido realizado por la zona se buscó redescubrir el importante valor de la playa con datos científicos y de la red de periodistas de ciencias ambientales, haciendo partícipes a las asociaciones de pescadores del embarcadero de Playa Norte, a personal de la Operadora de Playas y a estudiantes, a quienes se les presentó desde la historia de la bahía más antigua de la ciudad, del servicio que presta actualmente y las propuestas para prevenir más daños futuros.

También acudió el Cronista de la Ciudad, Enrique Vega Ayala, para destacar en su charla que en este punto nació y se fundó Mazatlán, por aquí se hizo el primer muelle denominado bahía de “San Félix”, que recibía las barcazas de mercancías e incluso a unos pasos están los vestigios del cuartel de defensa del puerto. En este recorrido, explicó la periodista de Son Playas, Raquel Zapien, eligieron este sitio por la relevancia que tiene, tanto social, económica y cultural. “Seleccionamos esta playa porque de acuerdo a lo que nosotros hemos venido documentando periodísticamente, es una de las playas más contaminadas por plásticos, debido en parte a que las corrientes marinas aquí arrastran y depositan esos desechos plásticos que vienen de otras playas”, comentó. “Pero además esta playa tiene un alto valor social y económico porque aquí es un embarcadero con una importancia histórica, pero además es una playa que tiene problemas sociales además del problema ambiental de contaminación; entonces, hay que poner el foco de atención en esta playa por todo ese valor histórico, cultural y ambiental que tiene”.