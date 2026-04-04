$!Playas de Mazatlán lucen abarrotadas en el Sábado de Gloria

Las playas de Mazatlán registraron este Sábado de Gloria una alta concentración de visitantes, en uno de los días más representativos del periodo vacacional de Semana Santa. El ambiente familiar y turístico se hizo notar desde las primeras horas del día a lo largo de la franja costera del puerto. A lo largo de la jornada, la zona de playas se vio abarrotada por familias completas, grupos de jóvenes y turistas nacionales e internacionales, quienes aprovecharon las condiciones climáticas para instalarse frente al mar. Sombrillas, música, alimentos y actividades recreativas formaron parte del panorama que se extendió durante varias horas principalmente en Playa Gaviotas, consolidando a esta zona como uno de los principales puntos de encuentro en el puerto.









El flujo de personas fue constante, con momentos de mayor concentración hacia el mediodía y la tarde, cuando el calor intensificó la presencia de bañistas dentro del mar, lo que permitió ver a niños jugando en la orilla, adultos conviviendo y visitantes disfrutando del oleaje fueron escenas recurrentes en Playa Gaviotas. Sin embargo, las condiciones del mar representaron un factor de riesgo durante gran parte del día, ya que el oleaje elevado, derivado de la marea alta, obligó la colocación de banderas rojas en varios puntos de la playa, indicando peligro para ingresar al agua. A pesar de esto, se observó a numerosos bañistas haciendo caso omiso a la señalización, internándose en el mar sin tomar en cuenta las recomendaciones de seguridad.









De manera paralela, en ciertos tramos se reportó la presencia de “quemadores”, lo que motivó la colocación de bandera blanca como advertencia preventiva. Pero aún así, este fenómeno, común en temporadas cálidas, no fue impedimento para que muchos visitantes permanecieran en el agua, apún con el riesgo de irritaciones en la piel, sobre todo ante la reciente intervención que se tuvo el pasado viernes donde se atendieron a 35 niños por picadura de ‘quemadores’. Ante este escenario, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático reforzaron la vigilancia en la zona, por lo que a través de recorridos constantes y llamados directos, exhortaron a los bañistas a respetar la señalización y a extremar precauciones, especialmente en áreas donde el oleaje era más intenso. Por otro lado, prestadores de servicios turísticos señalaron que este comportamiento responde a uno de los picos más altos de afluencia dentro de la temporada, reflejando la preferencia de Mazatlán como destino vacacional durante Semana Santa. De esta manera, se prevé que la actividad en playas continúe con alta presencia de visitantes durante este domingo, por lo que se reitera el llamado a la responsabilidad individual para disfrutar de manera segura de este periodo vacacional.