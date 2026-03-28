$!Playas de Mazatlán registran afluencia moderada en arranque de Semana Santa

Las playas de Mazatlán, uno de sus principales atractivos, han comenzado a cobrar vida con la llegada de visitantes que buscan disfrutar del periodo vacacional de Semana Santa.

Aunque no se registraron llenos totales, sí se observó un movimiento prometedor de gente.

Durante la tarde, familias y grupos de amigos se instalaron a las orillas del mar, disfrutando del clima cálido, así como de la brisa marina que caracteriza a este destino turístico.