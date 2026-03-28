$!Playas de Mazatlán registran afluencia moderada en arranque de Semana Santa

Las playas de Mazatlán, uno de sus principales atractivos, han comenzado a cobrar vida con la llegada de visitantes que buscan disfrutar del periodo vacacional de Semana Santa.
Aunque no se registraron llenos totales, sí se observó un movimiento prometedor de gente.
Durante la tarde, familias y grupos de amigos se instalaron a las orillas del mar, disfrutando del clima cálido, así como de la brisa marina que caracteriza a este destino turístico.
Algunas personas optaron por refrescarse en el mar, mientras que otras aprovecharon para degustar alimentos y bebidas en los restaurantes de playa o simplemente relajarse bajo el sol sobre la arena.
Tras recorrer el malecón, turistas se trasladaron a distintas zonas de playa como Pinitos, Playa Norte, El Camarón y Gaviotas, donde el ambiente tranquilo fue ideal para quienes buscan descansar antes del mayor flujo de visitantes que se espera en los próximos días.
Si bien la afluencia aún no alcanza los niveles máximos registrados en años anteriores, autoridades y prestadores de servicios coinciden en que el arranque ha sido positivo, con una presencia moderada de turistas que pronto irá en aumento conforme avance la semana.
Se prevé que desde las primeras horas de los próximos días, el arribo de visitantes nacionales continúe incrementándose, lo que dará mayor dinamismo a la zona costera durante esta temporada vacacional.