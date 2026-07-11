$!Playas de Mazatlán registran constante afluencia de visitantes este sábado

MAZATLÁN._ Aunque todavía lejos de las grandes asistencias que se observaban en otros periodos vacacionales, las playas de Mazatlán mantuvieron este sábado una constante afluencia de visitantes durante la tarde, mismos que dieron vida a la franja costera del puerto. Fue alrededor de las 12:00 horas cuando comenzó a incrementarse la presencia de bañistas, principalmente en Playa Norte y Playa Pinitos, donde familias completas instalaron sombrillas, sillas y hieleras para disfrutar de una jornada de convivencia frente al mar.









Durante los fines de semana se ha mantenido un incremento gradual en la llegada de turistas, quienes aprovechan su estancia para recorrer algunos de los principales atractivos del puerto, siendo las playas uno de los destinos favoritos, desde la zona de Olas Altas hasta Cerritos. En la Zona Dorada, la actividad inició desde temprana hora. Algunos locales aprovecharon las primeras horas del día para tomar clases de surf, mientras que turistas hospedados en hoteles cercanos ingresaron al mar antes de que el aumento de la sensación térmica y la humedad hicieran menos factible estar bajo el sol.







