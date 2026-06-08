Playas de Mazatlán se mantiene aptas para recibir visitantes durante las vacaciones: Operadora de Playas

Tras mantenerse muy por debajo de los niveles de riesgo establecidos por organismos internacionales, las playas de Mazatlán se encuentran en condiciones óptimas para recibir a miles de visitantes durante la próxima temporada vacacional de verano, así lo informó Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas.

Explicó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), en coordinación con la Cofepris, realiza desde 2003 muestreos mensuales para medir la presencia de enterococos en el agua de mar, con el objetivo de mantener en orden en riesgo sanitario.

“En el caso de las playas de Mazatlán, incluyendo el punto de las Tres Islas, se tienen divididos 16 puntos de muestreo para la gente de Coepriss, desde Cerritos hasta la Isla de la Piedra”, dijo García Contreras.

García Contreras detalló que el protocolo internacional, basado en criterios de la OMS establece un límite máximo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua para considerar una playa apta para uso recreativo. Si una playa supera ese parámetro, se activa un protocolo de cierre para restringir tanto el acceso al mar como a la zona de playa.

“Recordemos que en el 2023, desde que se están monitoreando las playas, solamente una playa ha salido no apta, que fue en Olas Altas durante una temporada vacacional. Afortunadamente ya no han salido porque se ha hecho una gran inversión en los cárcamos, en los colectores, en el cambio de drenaje y en las plantas tratadoras para que tengan una gran capacidad tanto de recolección, traslado y tratamiento”.

Asimismo, destacó que las playas certificadas de Avenida del Mar, Zona Dorada y Cerritos son sometidas a controles aún más estrictos para conservar sus distintivos de calidad ambiental, ya que al puerto le exigen concentraciones inferiores a 100 enterococos por cada 100 mililitros para conservar los distintivos de calidad.

Sobre los resultados previos al inicio de las vacaciones de verano, el titular de Operadora de Playas adelantó que las mediciones más recientes reflejan condiciones favorables para el turismo, pues actualmente todas las playas del Mazatlán se encuentran dentro de parámetros obligados para los bañistas.

“Los resultados mensuales se nos harán llegar, pero estamos muy bien. Antes de que empiecen las vacaciones de verano se anuncian a nivel nacional las más de 250 playas en la página de Cofepris, mientras que Coepriss da nuestros resultados de las playas en Sinaloa, para que los visitantes tengan la certeza de que vienen a playas aptas”.

“Por el momento todas están abajo de 100 enterococos. Entonces sí son aptas, aunque hay que reconocer que en temporal de lluvias sí nos sube, pero rápidamente se disipa por la gran capacidad que tiene el mar de disolución”.