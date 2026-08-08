$!Playas de Mazatlán siguen abiertas pese a monitoreo por cocodrilo

MAZATLÁN._ Después de que en los últimos días no se registraran nuevos avistamientos de un cocodrilo detectado previamente en la franja costera, las playas de Mazatlán permanecen abiertas al público, mientras las autoridades mantienen los recorridos de vigilancia y monitoreo.
El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas, señaló que personal de la corporación ha recorrido distintos puntos de la zona turística sin volver a localizar al ejemplar.
“De momento continuamos monitoreando a lo largo de la franja turística y durante estos días no hemos tenido nuevos avistamientos del cocodrilo. Hasta ahora no tenemos reporte de un nuevo avistamiento del ejemplar, pero se mantiene el monitoreo”, comentó.
Espinoza Bastidas reiteró que, aunque el cocodrilo no ha sido visto nuevamente, el monitoreo no se ha suspendido y personal del Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene recorridos constantes en diferentes puntos de la franja turística para detectar cualquier posible presencia del ejemplar y actuar de manera preventiva.
Por tal motivo también se pidió a bañistas y prestadores de servicios reportar de inmediato cualquier avistamiento y evitar acercarse o intentar capturarlo.
A pesar de que las playas se encuentran abiertas, el comandante acuático advirtió que actualmente se presentan condiciones que requieren precaución, debido al incremento de la marea y al fenómeno de mar de fondo registrado desde el viernes.
En este sentido, explicó que el nivel del mar continuaría aumentando en el transcurso del día, provocando que el oleaje se acercara a los muros y a las instalaciones ubicadas frente a la playa, principalmente en algunos sectores de la Zona Dorada.
Ante estas condiciones, pidió a turistas y locales evitar ingresar al agua cuando el oleaje golpee directamente contra los muros, ya que algunas personas intentan cruzar estos puntos entre una ola y otra, exponiéndose a ser alcanzadas y proyectadas contra las estructuras.
“La principal recomendación es el autocuidado. Cuando el mar esté golpeando los muros, no hay que intentar ganarle a la ola para pasar de un extremo a otro, es mejor dar la vuelta y evitar el riesgo de ser impactado”, declaró.
Asimismo, exhortó a los bañistas a atender las instrucciones del personal salvavidas y respetar los banderines instalados en los diferentes puntos de la costa, pues actualmente se encuentran colocadas a o largo de la franja costera del puerto banderas rojas, las cuales señalan condiciones peligrosas y restringen el ingreso al mar.
Las señalizaciones también suelen colocarse en áreas con corrientes de retorno, zonas rocosas y sectores cercanos a escolleras, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y representar un riesgo para los visitantes.
De acuerdo con el comandante, no existe un solo punto donde se concentren los efectos del mar de fondo, pues las condiciones varían a lo largo de la franja turística, sin embargo, pidió extremar precauciones en Cerritos y en el tramo comprendido desde Valentinos hasta el Monumento a los Lobos Marinos.
En espacios como Playa Pinitos se mantienen condiciones relativamente tranquilas, aunque, el aumento de la marea reduciría considerablemente la superficie de arena disponible para los visitantes.
La corporación recordó que el horario permitido para permanecer en las playas concluye a las 19:00 horas, por lo que después de esa hora, como medida preventiva, no deberá haber personas dentro del agua ni sobre la arena.
Entre las recomendaciones para ingresar al mar se encuentran utilizar ropa ligera, evitar hacerlo inmediatamente después de consumir alimentos y no introducirse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Aunque no se han reportado nuevos avistamientos del cocodrilo y las playas se encuentran abiertas, el Escuadrón de Salvamento Acuático continuará con el monitoreo de la franja costera y pidió a la población reportar cualquier situación de riesgo, así como seguir en todo momento las indicaciones de los salvavidas.