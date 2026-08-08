$!Playas de Mazatlán siguen abiertas pese a monitoreo por cocodrilo

MAZATLÁN._ Después de que en los últimos días no se registraran nuevos avistamientos de un cocodrilo detectado previamente en la franja costera, las playas de Mazatlán permanecen abiertas al público, mientras las autoridades mantienen los recorridos de vigilancia y monitoreo. El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas, señaló que personal de la corporación ha recorrido distintos puntos de la zona turística sin volver a localizar al ejemplar. “De momento continuamos monitoreando a lo largo de la franja turística y durante estos días no hemos tenido nuevos avistamientos del cocodrilo. Hasta ahora no tenemos reporte de un nuevo avistamiento del ejemplar, pero se mantiene el monitoreo”, comentó.







Espinoza Bastidas reiteró que, aunque el cocodrilo no ha sido visto nuevamente, el monitoreo no se ha suspendido y personal del Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene recorridos constantes en diferentes puntos de la franja turística para detectar cualquier posible presencia del ejemplar y actuar de manera preventiva. Por tal motivo también se pidió a bañistas y prestadores de servicios reportar de inmediato cualquier avistamiento y evitar acercarse o intentar capturarlo. A pesar de que las playas se encuentran abiertas, el comandante acuático advirtió que actualmente se presentan condiciones que requieren precaución, debido al incremento de la marea y al fenómeno de mar de fondo registrado desde el viernes. En este sentido, explicó que el nivel del mar continuaría aumentando en el transcurso del día, provocando que el oleaje se acercara a los muros y a las instalaciones ubicadas frente a la playa, principalmente en algunos sectores de la Zona Dorada.





Ante estas condiciones, pidió a turistas y locales evitar ingresar al agua cuando el oleaje golpee directamente contra los muros, ya que algunas personas intentan cruzar estos puntos entre una ola y otra, exponiéndose a ser alcanzadas y proyectadas contra las estructuras. “La principal recomendación es el autocuidado. Cuando el mar esté golpeando los muros, no hay que intentar ganarle a la ola para pasar de un extremo a otro, es mejor dar la vuelta y evitar el riesgo de ser impactado”, declaró. Asimismo, exhortó a los bañistas a atender las instrucciones del personal salvavidas y respetar los banderines instalados en los diferentes puntos de la costa, pues actualmente se encuentran colocadas a o largo de la franja costera del puerto banderas rojas, las cuales señalan condiciones peligrosas y restringen el ingreso al mar.



