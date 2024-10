A casi dos meses de haber sido instalados por el Gobierno Municipal, las plumas ferroviarias y el sistema de semáforos en la avenida Santa Rosa están sin funcionamiento, además la caseta de vigilancia luce cerrada y sin personal.

Trabajadores de los negocios ubicados cerca de este cruce señalaron que pocas veces lo han visto activo desde su instalación, e incluso la caseta de vigilancia sólo opera con un solo trabajador sin turno fijo.

”A veces funciona, a veces no. No bajan están amarradas. Las nuevecitas no bajan” comentó un trabajador de la zona.

”Los carros las arremangaban y ya después ya no bajaron, las otras si bajaban pero los carros las arremangaban, cómo la gente tiene mucha cultura vial, tiene mucha educación, les valía y las arremangaban”, dijo otro trabajador.

”Esas no las he visto que funcionen, pasa un chavalo corriendo enfrente y le hace con la pura mano a los carros pero tampoco lo respetan, el que está ahí en la caseta”, contó.

En un recorrido realizado por el equipo de Noroeste, se observó que en el lugar los conductores toman la precaución de bajar la velocidad al acercarse a la vía y voltear a ambos lados para cruzar, al percatarse que las plumas no están operando y el semáforo está apagado.

Las plumas, los semáforos y los señalamientos en el sitio se colocaron de manera reciente, invirtiendo un total de 500 mil pesos en los cruces de Santa Rosa y “Peche” Rice.