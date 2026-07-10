$!Plusvalía de Mazatlán se mantiene firme y la construcción comienza a repuntar: Colegio de Peritos Valuadores

Aunque en los últimos meses se ha hablado de una desaceleración en el mercado inmobiliario de Mazatlán, el valor de las propiedades no ha disminuido y el sector de la construcción muestra señales de recuperación, aseguró Sergio Alberto Ibarra Arriola, quien asumió este viernes la presidencia del Colegio de Peritos Valuadores Independientes de Sinaloa.

El arquitecto explicó que una baja en la plusvalía no depende de la situación general del mercado, sino de las condiciones particulares de cada propietario.

"El valor de las propiedades no ha disminuido en sí. Lo que hace que una propiedad se devalúe es la necesidad o el interés por venderla, pero el bien raíz no ha decaído", expresó.

Consideró que Mazatlán continúa siendo uno de los destinos con mayor desarrollo del país y atribuyó ese crecimiento a proyectos de infraestructura que marcaron un antes y un después para el municipio, como la carretera Mazatlán-Durango y la presa Picachos.

"El desarrollo de Mazatlán no para y qué bueno, porque es beneficio para todos, tanto constructores como valuadores", señaló.

Respecto a la actividad de la construcción, reconoció que hace algunos meses el sector registró una contracción, aunque actualmente se observa una recuperación.

"Sí se contrajo un poco, pero ya está repuntando otra vez. Es algo que se puede ver, las obras están reanudando actividades y eso es lo bueno para Mazatlán", comentó.