$!Plusvalía de Mazatlán se mantiene firme y la construcción comienza a repuntar: Colegio de Peritos Valuadores

Aunque en los últimos meses se ha hablado de una desaceleración en el mercado inmobiliario de Mazatlán, el valor de las propiedades no ha disminuido y el sector de la construcción muestra señales de recuperación, aseguró Sergio Alberto Ibarra Arriola, quien asumió este viernes la presidencia del Colegio de Peritos Valuadores Independientes de Sinaloa.
El arquitecto explicó que una baja en la plusvalía no depende de la situación general del mercado, sino de las condiciones particulares de cada propietario.
"El valor de las propiedades no ha disminuido en sí. Lo que hace que una propiedad se devalúe es la necesidad o el interés por venderla, pero el bien raíz no ha decaído", expresó.
Consideró que Mazatlán continúa siendo uno de los destinos con mayor desarrollo del país y atribuyó ese crecimiento a proyectos de infraestructura que marcaron un antes y un después para el municipio, como la carretera Mazatlán-Durango y la presa Picachos.
"El desarrollo de Mazatlán no para y qué bueno, porque es beneficio para todos, tanto constructores como valuadores", señaló.
Respecto a la actividad de la construcción, reconoció que hace algunos meses el sector registró una contracción, aunque actualmente se observa una recuperación.
"Sí se contrajo un poco, pero ya está repuntando otra vez. Es algo que se puede ver, las obras están reanudando actividades y eso es lo bueno para Mazatlán", comentó.
Ibarra Arriola indicó que las zonas turísticas continúan concentrando la mayor plusvalía del puerto, principalmente aquellas que cuentan con vista al mar y una mayor oferta de servicios y comercios.
"Entre más amenidades tenga el entorno inmediato, mayor será el valor del inmueble, una vista al mar y las áreas comerciales incrementan la plusvalía", explicó.
Sobre la demanda de los servicios de valuación, dijo que ésta se ha mantenido estable, aunque confió en que el mercado continúe fortaleciéndose conforme avance la reactivación de la construcción.
En cuanto al acceso a la vivienda, reconoció que los precios en las zonas céntricas y de mayor desarrollo son elevados, una situación que, afirmó, ocurre en la mayoría de las ciudades.
Explicó que las periferias suelen ofrecer terrenos y viviendas más económicas, aunque el valor también depende de las características de cada sector y de la disponibilidad de servicios e infraestructura.
El nuevo presidente del colegio también consideró que la infraestructura urbana y los espacios de recreación tienen un impacto directo en la plusvalía de las zonas donde se ubican.
Como ejemplo, mencionó el área del estadio de futbol, donde aseguró que los terrenos incrementaron su valor tras la construcción del inmueble deportivo, aunque reconoció que la pérdida de un equipo de Primera División podría representar un factor de desincentivo para esa zona.
Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha registrado una disminución en el valor de las propiedades cercanas.
"Actualmente se mantiene", respondió al ser cuestionado sobre una posible caída en los precios de los inmuebles.