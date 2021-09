$!Pobladores de comunidades de Mazatlán piden apoyos en caseta de Mármol ante falta de apoyos gubernamentales

Ante la falta de apoyos de los gobiernos se vieron forzados a hacer estas actividades.

“Yo entiendo que hubo muchos destrozos, pero con nosotros no se ha acercado el gobierno, allá para Los Llanitos ni una máquina se ha parado para raspar las brechas, todavía hay gente incomunicada en El Chamizal, y aparte no deja de caer agua, ni siquiera una despensa, a lo mejor sí están dando en otro lados, ya pasó el tiempo y a nosotros no nos ha llegado nada” dijo Sebastián, de Los Llanitos.