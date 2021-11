$!Poca afluencia en panteones de Mazatlán; se espera que se incrementen visitas por la tarde

También se observó que había adultos que se quedaban afuera esperando que sus familias salieran, ya que se quedaban cuidando a los niños que no dejaban entrar por ser menores de 6 años.

Floristas, con poca venta

Los floristas reportaron pocas ventas, pues dijeron que el día de hoy hubo poca gente, incluso a temprana hora esperaban mayor asistencia y no fue así.

“N’ombre, yo no llevo ni el 30 por ciento vendido, lo bueno que me preparé y compré poca flor porque si no, imagínate”, comentó Guadalupe, quien manifestó que el año pasado se quedó con el 99 por ciento de su producto debido a que cerraron el panteón Renacimiento.