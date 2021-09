Hay poca demanda de estudiantes para solicitar la tarjeta inteligente para obtener el descuento de estudiantes para los camiones en Mazatlán, así lo compartieron trabajadores del centro de atención de Plaza Universidad en Mazatlán.

Este es uno de los centros que puso a disposición la Secretaría de Desarrollo Sustentable para la obtención de estas tarjetas inteligentes que otorga un descuento a los estudiantes en el camión, costando solamente 3.50 pesos.

Un joven que labora en el lugar detalló que la convocatoria se abrió el 31 de agosto, y que la demanda ha sido poca, en parte es porque aún hay miedo de volver a las aulas por la pandemia, y debido al Huracán Nora, que causó fuertes efectos en Mazatlán.

“Empezó el 31 de agosto la convocatoria, los requisitos están en la página de internet, tienen que traer impresos los documentos y tienen que traer una constancia de estudios para todos los niveles, que diga que está estudiando de manera presencial”, mencionó.

“La verdad ahorita no hay casi nadie que sea presencial, entonces por ende si vas a tu escuela, y si no hay clases presenciales, no te otorgarán la constancia y no te podrán otorgar la credencial y también aparte los camioneros hicieron énfasis en que si no van a la escuela, pues que no se les otorgara”, añadió.

El joven explicó que quien más han solicitado esta credencial son los estudiantes del área de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Los estudiantes de Medicina, Nutrición, todo lo que tenga que ver con lo clínico, el sector salud, son los que más están demandando la tarjeta”, mencionó.

Para obtener esta tarjeta se debe ingresar a la página http://tarjetainteligentesinaloa.org.mx, donde se leen los requisitos que deben cumplir los estudiantes.

para quienes busquen obtener la tarjeta por primera vez no tendrá costo, quienes la hayan extraviado es de 36 pesos y la reposición es de 29 pesos.