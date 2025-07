$!Pocas respuestas y nulos avances provocan una nueva protesta de familiares de desaparecidos en Mazatlán

”Mi hijo es Roisser Alan Moreno y yo soy su madre. A él se lo llevaron un 8 de diciembre de 2024 y hasta la fecha no he sabido nada; ya está la ficha, Fiscalía supongo que está haciendo su trabajo, pero sí necesitamos algo más de respuesta porque yo tengo siete meses que no veo a mi hijo”, dijo Aracely, madre de Roisser Alan.

”El cumplió años el 23 de junio. Yo ahorita estoy muerta en vida, aunque me levante diario a las 6 para ir a trabajar. Pedimos ayuda para que nos regresen a nuestros hijos, no buscamos señalar a nadie, solo queremos de regreso a nuestros hijos. Solo nos dicen que están en investigaciones; esperemos que nos den respuesta porque es muy desesperante esta situación”, agregó.