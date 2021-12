$!Poco a poco, adultos mayores regresan a trabajar como paqueteros en Mazatlán

“ A mí me da mucha felicidad regresar, quizá por la necesidad o por lo que tú quieras, pero me sirve para todo, como en lo económico y salgo también de estar en casa, claro, siempre uno se siga cuidando, porque de otra manera, pues nomás no”, explicó.

-- ¿Este ingreso representa un apoyo en su economía?

“Sí, como no. Yo soy pensionado, pero de todas maneras no es suficiente, es muy poco lo que me dan de pensión, y yo no tomo ni fumo y vivo aquí cerca, y aún así no me alcanzaba”, enfatizó.

Aseguró que hay personas de la tercera edad que todavía pueden realizar diversas tareas como él.

“Yo estuve como dos años en la casa, nada más barriendo y trapdeando y pintando, haciendo detallitos en la casa, nada más para que se me pasara el tiempo y para entretenerme, porque no salía por la edad, habemos personas jóvenes que todavía podemos desempeñar el trabajo”, pronunció.