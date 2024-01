“Esta poda excesiva agresiva que se realizó no estaba autorizada, estaba autorizada únicamente el 50 por ciento del lado donde estaba causando daños a la propiedad que se encuentra adyacente, lamentablemente quienes realizaron los trabajos, realizaron los trabajos de manera equivocada y no tenían la autorización para realizar los trabajos de esa manera, por lo tanto, va a caer todo el peso de la ley”. afirmó la funcionaria, de acuerdo a un comunicado.

La directora de Ecología y Medio Ambiente, Eunice Murúa Figueroa, manifestó que en el lugar donde se ubica el árbol, se realizan trabajos de construcción por una empresa particular, misma que solicitó la anuencia de tala, y que le fue negada, sólo autorizando la poda del 50 por ciento del lado donde el ramaje del árbol afectaba la propiedad, sin embargo, los promoventes hicieron caso omiso, realizando una poda excesiva, errónea y fuera de vigencia.

Murúa Figueroa precisó que la instrucción del Alcalde Édgar González es emitir una fuerte multa a los responsables, además de obligarlos a resarcir el daño ambiental ocasionado.

La funcionaria municipal lanzó el llamado a la ciudadanía en general, a evitar talar y podar cualquier tipo de árbol, sin autorización previa, aseverando que a quien se le sorprenda realizando este tipo de actos será fuertemente sancionado.

La cortadera de árboles en la Ejército Mexicano

La poda de este árbol (Ficus elástica) no es la única en la zona, hay que recordar que el 24 de febrero de 2021 al menos una docena de árboles fueron cortados del camellón de la Avenida Ejército Mexicano, por parte del Gobierno de municipal.

De acuerdo con la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Mazatlán, que en esa fecha estaba a cargo de Lourdes San Juan Gallardo, los árboles se encontraban enfermos, y pensando en que la enfermedad no se propagara entre los demás árboles, fueron retirados por completo.

“Hay una gran cantidad de arbolitos que están enfermos, hay muchos arbolitos secos que están sin hojas, yo desconozco por qué se estaban secando”, declaró la entonces funcionaria municipal.

”Yo sé que esta zona tiene una gran cantidad de arbolitos en mal estado, y sí se riegan, porque el primer llamado de atención que hicimos es porque se pensó que no se regaban, pero vimos que se regaba seguido”.

Por su parte, el también entonces director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, de quien depende el área de Parques y Jardines, explicó en esa fecha que normalmente se reforesta cuando se tala un árbol, en reposición.

Detalló, sin embargo, que en este caso primero se analizará la causa de que los árboles se secaran, pues incluso, se cree que podrían haber sido dañados por un particular.

La tala de los árboles se realizó entre el martes y miércoles, incluso aún se observan algunos restos sobre el camellón.

”Sí deberían plantar más porque, ya se ve muy pelón”, opinó un comerciante de un negocio de comida rápida, a la altura del Fraccionamiento Palos Prietos, “empezaron temprano desde hace como dos o tres días y quién sabe si vayan a seguir cortando”.

Pidieron denunciar a quien dañe árboles

El 1 de marzo de 2021, el entonces director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague, dijo que había personas, no identificadas, que dañaron árboles en la Avenida Ejército Mexicano para obligar a la tala de los mismos, por lo que pidió a los ciudadanos que, si son testigos de una acción semejante, lo denuncien.

“Ha habido unos ciudadanos mal habidos por ahí que le han dosificado faena a los arbolitos para que se sequen, yo no quería comentarle, pero no hay otra lucha, ha habido ese problema, hay quienes los vieron, pero no se atreven, las cámaras tampoco lo han ubicado”, declaró el entonces funcionario municipal.

Dijo que ignora cuál es el propósito de esa acción, posiblemente porque hay a quienes les incomoda que les tapen sus negocios.

“Es un delito, es el mismo caso de quienes se roban el cableado o los centros de carga, las tarjetas de semáforos, ¿para qué los quieren? No les sirven de nada, sólo por hacer daño”, expresó.

Señaló que Parques y Jardines no está autorizado para talas árboles, debe solicitarlo a la Dirección de Ecología para que emita un dictamen.

Si por el daño del árbol se permite tirarlo, el compromiso es plantar uno nuevo, que es lo que hará en el caso de los que talaron en Ejército Mexicano.