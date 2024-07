MAZATLÁN._ Los poderes fácticos en el país tienen prácticamente contra la pared a los ciudadanos en materia de seguridad, la autoridad está prácticamente co gobernando con ellos y eso es lo más delicado lo que está sucediendo con esa situación de complacencia del Gobierno de la República, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.

“Regularmente en los gobiernos hay un antes y hay un después, cuando entra un gobierno dice antes era así y ahora es así, pero tal parece que este gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) se quedó en el antes en versión recargada, porque el después significa un desastre en materia de seguridad pública, en materia de combate a la corrupción y en otras materias que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos como la materia de salud que se ha quedado a deber muchísimo y sobre todo en la gobernanza y en el estado de Derecho”, añadió.

“Antes el Presidente en el 2018 recibió desde luego un Gobierno con problemas, él hizo el compromiso de que iba a terminar con esos problemas y al contrario los recargó más los problemas y estamos viviendo y padeciendo una situación que ya no está focalizada hacia una región, antes decían Sinaloa, Chihuahua o Tamaulipas, ahora ya está esparcida en las 32 entidades federativas del país, la situación está muy difícil, por qué, porque ahora la autoridad está prácticamente co gobernando con los poderes de facto y eso es lo más delicado lo que está sucediendo ahorita con esa situación de complacencia del Gobierno de la República”.

Agregó que tal parece que al momento de acudir a las urnas el pasado 2 de junio se le olvidó a la gente la situación que se vive en el país, solamente le importó el recurso que le están dando por medio de los programas sociales, pero no les importó los más de 200 mil muertos que hay por la violencia en el país, la falta de atención a niños con cáncer, la falta de medicamento en los hospitales, la falta de circulante económico, la falta de desarrollo y la corrupción implacable que está en el país.

A la gente no le interesó eso y le entregó un cheque en blanco, que ellos dicen con la soberbia que la gente les dijo que pueden hacer lo que sea y no es eso.

“No es eso, simple y sencillamente la gente se dejó seducir por los programas sociales y no le importó lo demás, pero no es entregar un cheque en blanco, es como cuando el PRI (Partido Revolucionario Institucional (entregaba el carro completo también y no significaba que la gente le dijera al PRI sigue robando o sigue haciendo y deshaciendo les país, es lo mismo que está sucediendo ahorita, la estrategia del Gobierno actual fue tratar de ganar la elección a como diera lugar y la ganó de manera abrumadora y arrolladora la verdad, que prácticamente muchos institutos políticos están desaparecidos como el caso del PRD (Partido de la Revolución Democrática)”, continuó.

“Entonces la situación está muy complicada en el país y aquí en Sinaloa no es para menos, esos tres años que tiene Rubén Rocha Moya han sido mucho desastre en materia de seguridad, la Policía Estatal está prácticamente desaparecida, las policías municipales con muchos problemas como el caso de Mazatlán donde hay policías que sobrepasan su labor y atentan contra las garantías de los ciudadanos, contra los derechos de los ciudadanos”.

Por ello dijo que se le ha hecho un llamado a la autoridad estatal a que pruebe atención, a que no diga nada más que esperando al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, deben de fortalecerse las policías locales porque en Sinaloa el clima a veces pacífico que hay no se debe a las acciones del gobierno, se debe al relajamiento de los poderes fácticos.

“Porque cuando les da la gana inician un culiacanazo, inician un mazatlanazo, inician lo que se les da la gana, por qué, porque ellos son los que marcan las pautas en esa materia de seguridad, no es la autoridad la que está apoderada de la seguridad del estado de Sinaloa, que no lo presuma, porque a veces quiere presumirlo el Gobernador, pero ya ves todos los hechos que estamos viviendo en Culiacán, todas las ejecuciones, las ejecuciones que está habiendo en el sur también y que están sucediendo en el norte, entonces es precisamente porque ellos marcan el ritmo, no la autoridad”, enfatizó.

“La autoridad está prácticamente como espectadora, el Gobernador está como espectador únicamente en cuanto a los hechos que suceden en Sinaloa y eso es lo que no queremos nosotros, no queremos seguir viviendo en un clima de inseguridad, digo, porque el Gobernador todos los días violenta los derechos humanos, por qué los violenta, porque la Constitución Política en el Estado de Sinaloa en el cuarto bis establece que es un derecho humano vivir en un estado en paz y libre de violencia y todos los días está violentando los derechos humanos del ciudadano el Gobernador del estado”.

Recalcó que se están viviendo tiempos difíciles en torno a los hechos de violencia que suceden a diario en el país.

“Hoy no nos cuidamos de las críticas que le hacemos a la autoridad y que podamos tener represalias, hoy el camino de nosotros es más difícil porque existe un poder que tal parece que está permeando mucho a nivel nacional que son los poderes fácticos y a los que hay que temerles mucho porque actúan algunos en la clandestinidad y otros ya no tienen pudor, se exhibir a diestra y siniestra en todo el país y estamos batallando las organizaciones con ese tipo de situaciones que tienen prácticamente contra la pared a los ciudadanos”, continuó.

Recalcó que hoy la situación de inseguridad en Guerrero está terrible como en muchos estados del país, por lo que se debe trabajar más en el fortalecimiento de las policías, pues hoy en día las policías municipales y estatales están muy descuidadas porque antes les inyectaban muchos recursos económicos y ahora no, que por cierto está viviendo una crisis la Policía Municipal de Mazatlán por los señalamientos en contra de algunos elementos acusados de cometer abusos policiales.