En Mazatlán no está pasando ni se va permitir la gentrificación o que los poderosos desplacen de las playas a quienes menos tienen como está sucediendo en otras partes del País, declaró el Alcalde Édgar González Zataráin.

Agregó que la polémica que se ha presentado con hoteleros que no quieren bandas musicales en las playas cerca de sus instalaciones no afecta la llegada de turistas a este puerto en el presente periodo vacacional de la Semana Santa y la de Pascua porque ya está reservado el hospedaje, al contrario va llamar más la polémica y va jalar más el tema de la gente que le gusta la banda.

”Lo que sí afecta es que se diga de Mazatlán que hay un conflicto, que se esté dando ese fenómeno de querer desplazar una identidad cultural nuestra y hoy si ustedes lo ven a nivel nacional, ya los youtuber y los medios nacionales traen el tema porque es un tema a nivel nacional la gentrificación, que es el desplazamiento de los poderosos de los que tienen menos recursos, imponen sus culturas y eso se está dando en Oaxaca, se está dando en la Ciudad de México”, continuó González Zataráin.

”Obviamente creen que está pasando eso aquí, no está pasando, porque tampoco vamos a permitir que pase, la gentrificación no es propia de Mazatlán, aquí lo único que se va hacer es ordenarlos, pero si alguien de los hoteleros tiene la idea de que se plasme la gentrificación no lo vamos a permitir”, declaró.

No se va permitir como en otras partes del país que frente a los hoteles nada más pueden estar los huéspedes y el personal de esos centros de hospedaje sin permitir el acceso a nadie más, reiteró el Alcalde.

”Aquí como estábamos trabajando nada más ordenas ésto, haber, están dispuestos los músicos a no bocinas, no plantas (de energía eléctrica) y respetar el horario, están dispuestos”, continuó González Zataráin.

También dijo que la gente en el día acude a la playa y es ahí donde solicita el servicio de las bandas musicales, ya después de ese horario sí hace falta un lugar en donde puedan brindar ese servicio, pero no es una plaza la que va resolver.

”Sí hace falta un lugar, pero no es una plaza la que va resolver, dónde está el turismo, está en la playa, si tú les pones la plaza te la van a dejar sóla, donde está el dinero, donde está el recurso es acá, donde la gente viene a pasar, a tirarse a la playa, a tomarse una bebida es acá, sirve la plaza para en la noche, para cuando ya no están aquí que vayan y se concentren allá, sería secundario eso”, reiteró.

Sería un lugar se llame plaza, se llame foro, pero adicional a lo que se vive en la playa porque a mucha gente que visita Mazatlán sí le gusta disfrutar de la música de banda en la playa, pues si vienen a la playa ni modo que se vayan en el día a una plaza o a un foro, lo que está bien para la noche, por lo que se debe trabajar en las dos vías.

Precisó que las bandas de música pueden brindar sus servicios en la playa hasta las 19:00 horas y después se les dá una tolerancia en el área del malecón hasta las 20:00, 21:00 horas.

El Presidente Municipal reiteró que el conflicto afecta más, por lo que se deben ordenar los horarios en que las bandas de música presten sus servicios, quitar las bocinas, lo que se acordó, lo que dicen los representantes de los sindicatos es que los rebasan los músicos foráneos, por lo que le piden ayuda a la autoridad porque se meten y son quienes hacen el desorden y culpan a los músicos locales, por lo que se tienen que ordenar a los músicos foráneos.

”Si tuviéramos un acuerdo con el Sindicato, no son tantas las bandas locales que arriban a la playa como lo vemos de pronto rebasado por el tema de los foráneos, tuviéramos un acuerdo con los empresarios de identificar, de zonificar, de decir aquí van dos bandas, aquí van tres, aquí va una, ellos aceptan, sin embargo, los empresarios tienen que entrarle también a ese acuerdo, si ese tipo de comunicados para las bandas los hoteleros los hicieran para que no ensucie la gente las playas, para mantener la limpieza de las playas fuéramos exitosos en la limpieza de las playas”, recalcó González Zataráin.

”Yo creo que nos tenemos que sumar en cosas más positivas, ésto es algo que sí hay que ordenarlo, yo estoy de acuerdo en que hay que ordenarlo, pero en conjunto con las organizaciones y con los músicos, ésto no es una decisión unilateral y tampoco vamos a utilizar la fuerza pública en ningún momento para poder corregir a la gente porque lo vamos a hacer mediante el diálogo y los acuerdos”.