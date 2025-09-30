Podrán participar más de 20 mil trabajadores de la UAS en consulta sobre reingeniería financiera

Poco más de 20 mil trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa podrán participar el próximo 10 de octubre en la consulta para expresar su acuerdo o desacuerdo con la reingeniería integral de esa institución, dijo el Vicerrector de la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez.

“Poco más de 20 mil trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa tendremos el derecho de participar en esta consulta para la reingeniería integral de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expresó Tostado Quevedo en entrevista este martes.

“Invitar a toda la plantilla laboral a que hagan uso de este ejercicio democrático, libre y secreto para expresar su acuerdo o desacuerdo al final de cuentas de lo que se propone como reingeniería integral en la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

Lo anterior lo expresó después de que el lunes el Consejo Universitario aprobó por mayoría realizar dicha consulta el viernes 10 de octubre, que es un ejercicio que se realiza en una jornada y que involucra los turnos del desarrollo laboral y podría ser de las 8:00 a las 18:00 ó las 19:00 horas.

Dijo tener entendido que la Comisión de Consulta en los próximos días dará información a los medios de comunicación para informar a detalle cuántas casillas se instalarán, cuántas papeletas, horarios ya formales del desarrollo de la consulta, entrega y publicación de resultados, tomando como referencia en ejercicio anterior de la elección del rector se tuvo una atención a medios donde con convocatoria en mano iban señalando cada uno de los elementos que integran la consulta en general hasta el día de entrega y publicación de resultados.

Es un ejercicio que está a cargo de la Comisión de Consultas y en su momento dará a conocer públicamente todos los detalles de la misma en la cual podrán participar poco más de 20 mil trabajadores de la UAS tanto académicos como administrativos, activos y jubilados, de ellos son cerca de 15 mil trabajadores activos y poco más de 5 mil jubilados.