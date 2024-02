MAZATLÁN._ El Alcalde Édgar González Zataráin manifestó su interés de terminar su actual cargo hasta el próximo 31 de octubre y después si el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lo invita a su equipo de trabajo sí se integraría.

“Hay que concluir y posteriormente ya si hay esa invitación formal con mucho gusto, ...mi área fuerte tiene que ver con lo social, siempre he estado en lo social, no sé, el Gobernador sabrá a qué me invita, pero si tú me preguntas cuál es mi gusto pues esa es mi ruta, yo conozco muy bien ese tema”, continuó González Zataráin.

“Sin embargo, ya él me invitará, ya en una ocasión me invitó, quiero decirles ya hubo una ocasión que me invitó a pesca en su momento cuando él inició, antes de arrancar, sin embargo, pues había que esperar”.

A pregunta expresa de que lo nombrarían como Secretario de Desarrollo Social agregó que no se lo han dicho como tal.

“No me han dicho como tal qué Secretaría, me han dicho oye, la misma pregunta que ustedes, oye ya que concluyas te quieres integrar, sí, adelante, yo me integro, pero no me han dicho qué”, dijo.