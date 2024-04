Luego de que los elementos de la Policías Municipales realizarán una persecución para capturar a un grupo de personas, que fueron señaladas de intentar cambiar la tarjeta de un cuentahabiente, concluyendo con la captura de tres implicados, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, mencionó que se sospecha de la existencia de más implicados en este delito.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo, logramos la detención de esas tres personas, puede haber más personas, estamos seguro que pueden existir más, pero eso se va a ir desprendiendo después de la investigación y ya no se puede dar más detalles”, precisó.

Barrón Valdez declaró que pese a que los afectados no habían acudido a realizar la denuncia correspondiente, se tienen detenidos por una falta administrativa, sin embargo las investigaciones para sustentar los cargos fuerte y dar con todos los integrantes de esta célula delictiva continúan.

Fueron las mismas instituciones bancarias quienes alertaron de la presencia de estos delincuentes, dado que sus sistemas de cámaras les permitieron darse cuenta de situaciones sospechosas principalmente con adultos mayores como víctimas.

“Estábamos pendientes, realizamos una investigación y un seguimiento, nos aportaron algunas de las imágenes y ahí detectamos la presencia de unas personas que intentaron robar a un cuentahabiente, hacían cambio de tarjeta mayormente a los adultos, después del operativo exitoso se logró la detención y fueron puestos a disposición de la autoridad competente”, señaló.

Pese a que este delito no va en aumento, comentó que se está trabajando en el seguimiento e investigación en conjunto con la Fiscalía y aseguró que no va a quedar impune, por lo que se mantienen muy atentos a todo ese tipo de eventos delictivos que se van presentando para lograr un mayor número de detenciones.

Así mismo explicó el modus operandi de estos criminales y realizó algunas recomendaciones a los cuentahabientes para no convertirse en ‘presa fácil’ de estas células delictivas.

“Es robo, hacen cambio de tarjeta y van y sacan en otro cajero, les hacen el cambio a los adultos mayores en un cajero, se van a otro y sacan el dinero, observan el NIP, siempre están pendientes, tratan de ayudar. Muchas veces se aprovechan de situaciones, por eso esa es la recomendación a todas las personas, que eviten aceptar ayuda de desconocidos”.

“Mucha gente no lo sabe, piensa que pierden la tarjeta, muchos no lo alcanzan a entender, más porque son adultos mayores, piensa que la perdieron en otra parte y es cuando empiezan a sacarle el dinero, muchos se dan cuenta demasiado tarde, no agarra el NIP o algo, entonces es por eso que en todos los cajeros, la recomendación general es que eviten aceptar ayuda de personas desconocidas”, advirtió.

Los reportes de delitos por clonación de tarjetas no habían sido tan frecuentes, pero hace aproximadamente 15 días, que se reportó un hecho relacionado en donde no se pudo tener mucha información, pero esta vez los mismos bancos que tienen sus cámaras, empezaron a hacer el análisis, detalló.