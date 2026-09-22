Podría huracán Polo generar mar de fondo y lluvias en el sur de Sinaloa en días próximos

Pese a no esperar afectaciones directas para Sinaloa del huracán Polo de categoría 5, su avance podría provocar mar de fondo y aportar nubosidad que favorezca las lluvias en el sur del estado, incluido Mazatlán, donde se mantiene un pronóstico de oleaje de hasta dos metros.

Luis Alberto Torres Alarcón, titular del Observatorio Meteorológico de Mazatlán, señaló que de acuerdo con la trayectoria del fenómeno natural, éste se mantendría alejado de la entidad, aunque podría presentar efectos indirectos durante los próximos días.

Torres Alarcón expresó que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica continúan generando condiciones para precipitaciones en Sinaloa, especialmente para el norte de la entidad, pero, destacó que a estos factores podría sumarse la llegada de desprendimientos nubosos de Polo, dependiendo de su desplazamiento y evolución, teniendo pronósticos de lluvia para el día jueves en el sur del estado.

“Para el sur de Sinaloa tenemos pronóstico de precipitaciones a partir del jueves. El monzón mexicano seguirá afectando el noroeste del territorio nacional. En el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se esperan lluvias de entre 25 y 50 milímetros para el jueves en el sur de Sinaloa”, comentó.

“El viernes aumenta la probabilidad de precipitaciones, podríamos estar llegando a los 75 milímetros, igual para el sur de Sinaloa. Vamos a ver cómo se comporta el clima estos días”, añadió.

El especialista explicó que será necesario observar el comportamiento de las condiciones meteorológicas para precisar la intensidad de las precipitaciones y la posible contribución de nubosidad proveniente del huracán.

“Se espera que para Sinaloa no tengamos afectaciones por su trayectoria. Conforme se vaya acercando Polo, probablemente algún desprendimiento nuboso pudiera afectar al sur de Sinaloa solamente con lluvias”, declaró.

En cuanto a las condiciones marítimas, detalló que para las costas del sur de Sinaloa se prevé oleaje de uno a dos metros de altura, además de la posibilidad de que se presente mar de fondo entre miércoles y viernes, asociado al avance de Polo.

Asimismo, aclaró que de momento no había una alerta por el mar de fondo, por lo que se trataba de una condición que podría desarrollarse durante los días siguientes.

“Hoy no tenemos alerta de mar de fondo. En los próximos días pudiéramos tener mar de fondo, para miércoles, jueves y viernes, entonces, ojo con eso. Conforme se vaya acercando el huracán Polo, es lo que estaría provocando este mar de fondo”, dijo.

Ante este panorama, pidió a quienes acuden a las playas de Mazatlán respetar los banderines y atender las indicaciones del Escuadrón de Salvamento Acuático, especialmente a los turistas que desconocen las características del litoral.

Por tal motivo, explicó que algunas zonas presentan condiciones de mar más agitadas que otras, por lo que es necesario tomar en cuenta la señalización antes de ingresar al agua.

Señaló que Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con rachas de viento de 325 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el norte a 4 kilómetros por hora, según la información disponible durante la entrevista.

En este sentido, mencionó que las alertas se concentraban en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, debido a la cercanía del ciclón, y que se esperaba un debilitamiento gradual durante las siguientes horas.

En lo que respecto a las probabilidades de lluvias para este martes, precisó que el pronóstico se concentraba en el norte de Sinaloa, después de que durante la jornada anterior se registraran precipitaciones en la zona sur.

El especialista también aclaró que la nubosidad prevista para el puerto no necesariamente implica lluvias ni una disminución de las altas temperaturas, pues la humedad procedente del Pacífico puede mantener el cielo cubierto sin que se presenten precipitaciones.

Como referencia, indicó que Mazatlán registró una temperatura máxima de 35.2 grados durante el día anterior y que se esperaban condiciones similares para las jornadas siguientes.

Torres Alarcón llamó a mantener las precauciones ante el calor y a seguir las actualizaciones meteorológicas, particularmente por las lluvias previstas hacia el cierre de la semana y los posibles cambios en las condiciones del mar asociados a Polo.