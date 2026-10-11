Podría ‘Simon’ llegar el jueves como tormenta tropical a Mármol: Alcaldesa de Mazatlán

Potencialmente “Simon” podría llegar el jueves como tormenta tropical a Mármol, al norte de Mazatlán, es lo que se dice el monitoreo hasta el momento, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos por precaución haciendo cierres temporales (en playas), se está monitoreando en todo momento para saber si vamos a tener alguna acción determinante, lo que nos dicen es que el jueves podría llegar como tormenta tropical en Mármol, hasta el momento”, añadió Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación este domingo.

“Pero, repito, todas estas condiciones pueden variar a lo largo del día, incluso mañana, entonces es algo que es muy cambiante”.

Agregó que se monitorea la trayectoria del huracán Simon, del que se informó que su trayectoria es hacia el estado de Jalisco y hasta el momento Sinaloa permanece en alerta verde, de peligro bajo, de cinco niveles donde el azul es el más bajo y el rojo el más alto.

“Hasta el momento Sinaloa permanece en alerta verde, estamos haciendo todas las acciones preventivas en las que tenemos ya refugios temporales que están activos y con insumos y estamos monitoreando cada hora para saber si este huracán cambia de trayectoria”, continuó.

“Hasta el momento la información que se tiene es que potencialmente podría llegar como tormenta tropical hacia el norte del estado, pero entonces estaremos revisando toda esta información para saber si en las próximas horas ya podremos tener una ruta determinada”.

Dijo por precaución ante el alto oleaje se están haciendo cierres temporales de playas.

“Ahorita nuestra solidaridad con toda la gente de Jalisco, y aquí en el sur de Sinaloa, por instrucciones de nuestra Gobernadora Graciela Domínguez, se tiene un C4 (Centro de Control, Cómputo y Comando) en Culiacán, que está monitoreando todas las acciones para Mazatlán, para Culiacán y para el resto del estado”, continuó la Presidenta Municipal.

También expresó que es un acto muy lamentable que uno de los clavadistas se haya lanzado al agua la noche del sábado y ya no pudo salir del mar, su cuerpo fue encontrado hasta la mañana de este domingo.

Es un acto muy lamentable, ya ahorita se dio parte a la Fiscalía (General del Estado) para que hagan las investigaciones correspondientes”, agregó Palacios Domínguez.

“Ahorita están restringidas (las actividades de los clavadistas), por parte de Escuadrón Acuático se está constantemente haciendo recorridos de supervisión, pedimos a la gente que respete los reglamentos y eso es lo que vamos a estar en estas horas haciendo para prevención y protección de la gente”.

También dio a conocer que durante la mañana de este domingo realizó un recorrido por el malecón con el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, supervisando los lugares que pudieran necesitar una reparación.

“Y vamos a llamar también a una mesa de trabajo con expertos, técnicos, arquitectos, ingenieros, que va ser la próxima semana, potencialmente puede ser el martes y para justamente determinar todos los arreglos que se están haciendo que sean de la mejor calidad y que sean para durabilidad de todos los mazatlecos”, reiteró la Alcaldesa.

“Es de llamar la atención que el malecón ha sido construido a lo largo de los años de diferentes maneras, entonces nos hemos dado cuenta que los lugares que cuentan con pilotes, que son más profundos, son los lugares que no han sufrido daños, entonces nos estamos dando a la tarea que las reparaciones sean así, con pilotes de 18 metros de profundidad, que era lo que estábamos el día de hoy por la mañana supervisando”.

También informó que gracias al apoyo de la Gobernadora del estado se está haciendo un estudio estructural de todo el malecón para poder determinar las zonas que van a requerir reparación y mantenimiento debido al fuerte oleaje, se ha tenido ya mar de fondo por casi mes y medio y por los efectos de los huracanes Rachel, Polo y Simon el oleaje ha afectado algunos tramos de dicho paseo costero.

“Vamos a continuar reparando todos los tramos y con toda la intención de que prevenir es lo mejor”, reiteró Palacios Domínguez.