$!Podría tardar hasta cerca de tres meses reparación del socavón en el malecón de Mazatlán

Hasta cerca de tres meses, si las condiciones climatológicas lo permiten, podría tardar la reparación del tramo del malecón de Mazatlán colapsado por el fuerte oleaje generado por el mar de fondo, de acuerdo con trabajadores en el lugar.
Fue el pasado 23 de junio cuando se reportó el colapso de esa parte del malecón frente a la Avenida del Mar, casi en el entronque de la Avenida de los Deportes, generado por efectos del oleaje a lo largo de los años y por los efectos del mar de fondo en las últimas semanas, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento.
Por ello ese tramo del paseo costero fue cerrado al público y el pasado lunes iniciaron estudios de mecánica de suelo para determinar qué materiales se van a utilizar en la reparación para que resistan el fuerte oleaje, manifestó ese día la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.
Este jueves trabajadores en el lugar manifestaron que las lluvias y el oleaje de las últimas horas no han afectado más esa parte colapsada porque se le colocó una barrera de piedras, material y escombros resistentes para que las olas no afecten más esa área.
Dijeron que este día continuarán los estudios de mecánica de suelo para determinar qué material se va utilizar, pero adelantaron que en su momento se colocarán unos pilotes para que resistan al fuerte oleaje del lugar.
“Ahorita andan checando el piso, perforando para poder meter pilotes”, expresó uno de los trabajadores consultados.
Agregó que es probable que los trabajos de reparación duren unos tres meses, pero eso depende de si las condiciones climatológicas lo permitan porque la temporada en que los ciclones tropicales se acercan más a esta zona noroeste del País.
“Ya se verá, igual por el tiempo podemos parar (por presencia de algún ciclón)”, continuó el personal consultado tras reiterar que se esperará el resultado de los estudios de mecánica de suelo para ver qué materiales se utilizarán en la reparación.