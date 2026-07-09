$!Podría tardar hasta cerca de tres meses reparación del socavón en el malecón de Mazatlán

Hasta cerca de tres meses, si las condiciones climatológicas lo permiten, podría tardar la reparación del tramo del malecón de Mazatlán colapsado por el fuerte oleaje generado por el mar de fondo, de acuerdo con trabajadores en el lugar.

Fue el pasado 23 de junio cuando se reportó el colapso de esa parte del malecón frente a la Avenida del Mar, casi en el entronque de la Avenida de los Deportes, generado por efectos del oleaje a lo largo de los años y por los efectos del mar de fondo en las últimas semanas, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento.

Por ello ese tramo del paseo costero fue cerrado al público y el pasado lunes iniciaron estudios de mecánica de suelo para determinar qué materiales se van a utilizar en la reparación para que resistan el fuerte oleaje, manifestó ese día la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.