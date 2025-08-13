Podrían ayudar a familias afectadas por las lluvias en Mazatlán y que no fueron censadas: Alcaldesa

Se tiene la oportunidad de apoyar a las personas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias que cayeron el jueves de la semana pasada en Mazatlán y que no fueron censadas, pero se requiere la evidencia necesaria para gestionar la ayuda ante el Gobierno del Estado, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Estamos muy agradecidos con nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya que inmediatamente, inmediatamente vino a responderle a los mazatlecos con los apoyos que él se comprometió y el día de ayer (el lunes) no solamente fueron los cheques (de 6 mil pesos), también hubo colchonetas, hubo abanicos, estufas, hubo despensas, diversos apoyos que personas que no estaban en el censo tuvieron la posibilidad de solamente con hacer presencia de obtener estos apoyos que mandaba el Gobernador”, añadió Palacios Domínguez.

”Debo decirles que sí es importante que nosotros tengamos la evidencia pertinente (de la afectación) para poder otorgar esos apoyos, entonces ese fue el trabajo que se realizó el día de ayer (lunes) por parte de DIF estatal que encabeza la doctora Eneyda Rocha, estamos muy agradecidos también con ella porque llegó con infinidad de apoyos, también por parte de Sebides (Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable) que encabeza María Inés Pérez Corral, obviamente por instrucciones de nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya atendieron a las zonas afectadas”.

Recordó que en efecto formal de entrega fue en el Fraccionamiento Jacarandas, pero fue para familias de 21 colonias que ya se tenían registradas en el censo.

”Y a las personas que no fueron debidamente censadas porque se encontraban trabajando, porque en el momento que acudieron los compañeros y compañeras casa por casa no estaban ahí decirles que también tenemos la oportunidad de seguir con estos apoyos siempre y cuando podamos obtener la evidencia necesaria para nosotros poderles gestionar el apoyo al Gobierno Estatal”, reiteró.