Policía de Mazatlán debió esperar refuerzos para acercarse a lugar de ataque en Villa Unión, reconoce Secretario



Los elementos de la Policía Municipal tuvieron que esperar a que les llegara apoyo desde Mazatlán para acercarse al lugar del ataque con armas de fuego y explosivos en Villa Unión donde murió una pareja las primeras horas del domingo, reconoció el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Orhoniel Barrón Valdez.

“Nosotros atendimos el reporte en cuanto tuvimos la denuncia del hecho formal por medio de C4, actuamos rápidamente los protocolos para acercarnos al lugar, sin embargo, por la situación y por los hechos tenemos nosotros también que coordinarlo con autoridades federales toda vez que son mínimas las unidades que tenemos en Villa Unión y para preservar la vida de los elementos policiales, en este caso de Seguridad Pública, esperamos la intervención de las autoridades federales que fue cuando ya arribamos de manera coordinada”, agregó.

“Estoy seguro que hay videos en los que ya llegamos las autoridades de manera coordinada, pero se atendió el hecho en cuanto se tuvo la denuncia por parte de nosotros como Seguridad Pública, pero quedamos también nuestro protocolo de seguridad en atención en este caso por los hechos de alto impacto y por la presunción de que se tratara de personas pertenecientes a la delincuencia organizada nosotros tuvimos que replegarnos hasta que la autoridad federal brindara el apoyo adecuado”.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento y según comentaron vecinos, fue cerca de las 2:30 horas del domingo 7 de diciembre cuando los atacantes rafaguearon con disparos de armas de fuego un domicilio ubicado en la calle Miguel Arroyo, de la Colonia Sixto Osuna, en Villa Unión y después lanzaron artefactos explosivos.

Según vecinos, fue hasta las 7:00 horas cuando al lugar llegaron elementos de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y de Investigación para resguardar el área para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos de la pareja identificada como Vicente “N” y Daniela “N”, de 50 y 35 años de edad, aproximadamente, quienes al parecer murieron asfixiados en el baño donde se metieron en busca de refugiarse del ataque.

El titular de la SSPM reiteró que tras tener conocimiento de los hechos el personal de la corporación a su cargo se resguardó para esperar a que llegara el refuerzo desde Mazatlán.

”Nosotros nos resguardamos para reorganizarnos y de aquí salió una fuerza directamente de Mazatlán para apoyar a las unidades que se encontraban en Villa Unión”, continuó Barrón Valdez en entrevista con personal de medios de comunicación.

”Tardamos alguna media hora aproximadamente en lo que nos organizamos, en lo que hicimos la llegada de aquí de Mazatlán hasta el punto de Villa Unión”.

Precisó que el protocolo de atención es desigual, pues si se reporta por ejemplo que hay 10 camionetas de presuntos delincuentes no se puede enviar una patrulla con dos policías porque eso sería ilógico y sería también peligroso.

”Si hay 10 camionetas, por poner un ejemplo, no puedo mandar una patrulla con dos policías porque yo creo que sería ilógico y sería también peligroso, tenemos que reservar primero que nada la vida de los elementos ante un caso como el que nos ocupa en este momento, entonces nosotros tenemos que organizar una fuerza suficiente y esperar el apoyo de la autoridad federal que son los que tienen la fuerza suficiente, el armamento para poder atender un evento de la magnitud como la que se reportaba”, reiteró el SSPM.

Recalcó que dicha corporación cuenta con elementos en Villa Unión, pero la mayoría del personal está en Mazatlán, en la zona urbana.

”Nosotros lo recibimos (el reporte de los hechos) como a las cinco y media aproximadamente, (entonces los elementos llegaron al lugar) sí más o menos como a las 6, 6:10 se llegó la atención”, expresó.

”Podemos llegar coordinados, así como llegamos, no es que tengan que llegar primero (las fuerzas federales), nosotros también tenemos que acudir al evento como lo hicimos de manera puntual”.

Barrón Valdez manifestó que tras los hechos de las primeras horas del domingo en Villa Unión ya se está analizando en las Mesas de Seguridad y Construcción de Paz para la realización del protocolo de atención inmediata.

”La atención, la respuesta por parte de la autoridad coordinada fue rápida, nos organizamos en menos de 20 minutos y ya estábamos en el lugar”.

Dio a conocer que en estos momentos la Sindicatura de Villa Unión y esa zona del municipio de Mazatlán se encuentra con seguridad, se tiene el operativo interinstitucional, se está reforzando.

”Se encuentra con seguridad, nosotros tenemos el operativo interinstitucional, estamos reforzando, dándole seguridad también en el caso, de así lo solicitaron el personal para el velorio (de la pareja asesinada), para todo lo que tenga que ver con el traslado de los cuerpos al panteón”, continuó,

”También, la zona rural en su mayoría se encuentra resguardada por autoridades federales, ellos brindan ese apoyo directo a la zona rural, también lo tenemos como apoyo”.