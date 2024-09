El agente de la Policía Municipal asesinado la tarde del jueves sobre la avenida Del Delfín, frente al fraccionamiento Los Mangos I, tenía varios meses inactivo y era un subinspector que se encontraba actualmente de permiso con goce de sueldo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, al tiempo que aseguró que reforzarán la seguridad en la ciudad.

Señaló que no puede dar detalles del caso para no intervenir en la carpeta de investigación.

“Fue un hecho muy lamentable de verdad. Era un elemento que se encontraba de permiso, no se encontraba en funciones activas, y como lo dije, es una cuestión que no puedo hablar mucho porque se encuentra dentro de la carpeta de investigación, y como sucede en este tipo de sucesos, no puedo afirmar el hecho. No tengo conocimiento de que haya recibido amenazas antes, es una cuestión que ya se encuentra dentro de una investigación, se está haciendo una indagatoria y yo creo que es algo que siempre he comentado, no puedo dar más datos de los que se obtienen en el lugar”, dijo Barrón Valdez.

“El elemento era un inspector pero se encontraba de permiso, todo lo que tenga que ver con el móvil, con el hecho no lo puedo proporcionar porque es información reservada. Nosotros los policías tenemos ese riesgo y lo tomamos con responsabilidad; claro que nos ocupan todas estas situaciones, pero estamos atentos trabajando fuerte; en consecuencia se han dado los recorridos coordinados; hemos recorrido cada uno de los hechos que se han presentado para evitar situaciones de impacto”, detalló.

Barrón Valdéz recalcó que el elemento asesinado no estaba de vacaciones, pero sí tenía cinco o seis meses inactivo.

“El elemento tenía un permiso con goce de sueldo; hay permisos que no son con sueldo y hay otros que sí, pero nada tiene que ver con las vacaciones, él no estaba de vacaciones, tenía un permiso especial, el cual puede ser de uno dos o tres meses; en este caso el elemento tenía unos cinco o seis meses inactivo por un detalle familiar. Todo lo demás que se cuente son dimes y diretes como vulgarmente se dice, especulaciones que no tienen un sustento y que no puedo yo afirmar. Lo que sí es que fue un ataque directo contra el elemento, eso se puede ver en primera instancia”.

Ante una posible entrada de la violencia a Mazatlán tal y como se vive en Culiacán, el mando policiaco mencionó que no cree que tenga alguna relación con esos hechos, no obstante, aseguró que las medidas de seguridad tanto de los elementos como en la población ya se han reforzado, por lo que todos los agentes tienen conocimiento de esto.

“No, yo creo que sería irresponsable de mi parte hacer comentarios sobre eso; esa es una situación que se tendría que investigar, pero a título personal no creo que tenga alguna relación”, señaló.

“Las medidas siempre las tomamos, las tenemos presentes y estamos todos los días dando recomendaciones al elemento acerca de los lugares donde nos encontramos, la región, las formas de ir trabajando sin generar pánico interno, porque es algo que en lugar de ponernos en mejores condiciones para trabajar pues nos disminuye; entonces, todos conocemos nuestros riesgos y, como les digo, son hechos lamentables que no deberían de ocurrir, pero pues ya pasó”, añadió.

El Secretario de Seguridad volvió a reiterar qué la población no debe caer en pánico pese a estos hechos, ya que siguen circulando videos sobre incidentes violentos que no son de aquí o son de años atrás, mismos que afecta el turismo y la paz en Mazatlán.

“Tendríamos que separar esta situación: primero que nada no hay que caer en pánico, salen muchas cosas por ahí, incluso ayer salió que había un enfrentamiento que era una nota de 2015, entonces hay que evitar ese tipo de notas por respeto a todos, tratar de no difundir ese tipo de mensajes que solo generan pánico y no lo necesitamos. Somos un puerto que tenemos bastante turismo, se han presentado las cosas bien durante los fines de semana, con mucha ocupación y la gente disfrutando de las playas”.

“No reforzaré mi seguridad; yo me acuesto con la seguridad normal todo el tiempo, estamos trabajando con la responsabilidad y los riesgos que representa el cargo y responsabilidad que tengo”, dijo.

Lo acompañaba trabajadora de la Secretaría

Jaime Othoniel Barrón Valdez agregó que la persona que acompañaba al policía también era una trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública del área de administración, pero por respeto a las investigación, no pudo comentar más detalles del asunto.

“La otra persona está bien, solamente tenía algunas esquirlas, no recibió una mayor afectación más de lo psicológico. Solamente una persona fue lesionada, es la que se encontraron en el lugar; ella pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública en el área administrativa; ella no estaba de permiso”.

Además, sobre los vídeos de gente armada entrando a unos condominios, el Secretario señaló que es la Fiscalía estatal la encargada de esos hechos.

“Esas son cuestiones que le competen a la Fiscalía (los vídeos), no puedo dar yo versión si realmente fue de este evento o no por la cuestión de que tenemos que cuidar muy bien el debido proceso y que se lleven a cabo las investigaciones de manera constante, pero sobre todo que haya justicia; somos muy respetuosos con eso para no caer en responsabilidad y no dar una información, y que si hay algunos responsables pues que pueden ser castigados”.