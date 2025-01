Policía Municipal de Mazatlán que agredió a su pareja no ha sido detenido, pero ya se investiga: SSPM

Luego de darse a conocer que un elemento de la Policía Municipal de Mazatlán agredió a golpes a su pareja el pasado 31 de diciembre, desde la Secretaría de Seguridad Pública confirman que dicho agente ya está siendo investigado por el caso, aunque este no ha sido detenido.

Jaime Othoniel Barrón Valdez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, expuso que tras la denuncia presentada por la mujer al Ministerio Público, ellos ya tienen ubicado al elemento y están llevando a cabo sus propias investigaciones para determinar el hecho.

“Sí, tenemos un reporte, ya los datos tan específicos no los tengo que sea por eso, ya están dentro de una investigación, nosotros lo vamos a hacer de manera administrativa, y pues la afectada va a interponer o interpuso su denuncia formal entre el Ministerio Público”.

“Sí lo tenemos ubicado (al elemento) y se inicia de oficio la investigación cuando hay un una denuncia. Sí está activo el aumento, pero tenemos que esperar cuáles son los resultados de la investigación; se encuentra identificado que es lo más importante y ya la cuestión penal ya se encarga el Ministerio Público”.

Agregó que este elemento policial no ha sido detenido porque al no ser encontrado in fraganti, se tiene que investigar los sucesos para determinar un veredicto sobre lo acontecimiento.

“No fue detenido el elemento, no fue detenido en flagrancia, entonces nosotros esperaremos la cuestión administrativa y también vamos a esperar también la cuestión penal”.