“No hay manera de evadir y de decir que no se sabe quiénes son, todavía con el tema de los que traían pasamontañas es más difícil porque eran un montón y no sabías cuál de todos había sido, pero ya no existe eso, afortunadamente ya se retiró el pasamontañas y este caso no va a quedar impune”, advirtió.

Buscarán sanciones rápidas en este caso

González Zataráin dijo que buscarán que la sanción para estos policías llegue de manera rápida, pues la evidencia se presta para que se determinen sanciones en un periodo de entre 45 días y dos meses.

“En algunos casos nosotros lo que estamos buscando es que se sancione lo más rápido posible y en algunos otros casos que son más delicados va a llevar tiempo por el tema de que siempre les he explicado de los procedimientos, pero hay algunos que sí se pueden actuar de manera inmediata, sobre todo por ejemplo este caso es más para resolución más inmediata”.

Reconoció que estas prácticas del abuso policial en contra de la ciudadanía no son algo nuevo, sino vicios que la institución ha tenido por años, sin embargo el denunciar y exhibir los hechos está creando presión social sobre los malos elementos.

“Este es otro (caso), yo no sé qué les pasa a los policías realmente es la costumbre que siempre han tenido, la mala costumbre que siempre han tenido, de ofender, de agredir, de golpear, no tienen esa decencia de por lo menos dialogar con las personas, lo hacen a golpes”, lamentó.

“El asunto es que yo siento que es algo con lo que hemos vivido durante mucho tiempo y hoy son exhibidos, y por esa razón nos llaman la atención; entonces vamos a ir encausando este tema. Eso es bueno, que yo ya lo dije y lo reitero, que se denuncie, que se grabe y porque todo eso no sirve y la presión social contra los grupos de policía está creciendo”, expuso.