MAZATLÁN._ Ante los acontecimientos de las últimas dos semanas, en donde se han exhibido casos de abuso policial en Mazatlán, la presidenta del Colegio de Abogados “Genaro Estrada”, Adriana Berenice Morales Acuña, señaló que estos elementos deben irse de la corporación para evitar que sigan agraviando a los ciudadanos.

“¿Qué sería lo más prudente? Pues hay que finiquitarlos, ahora sí que mi seguridad, tu seguridad y la seguridad de nosotros no tiene precio, entonces sale mejor finiquitarlos, lo que me cueste a mí, a seguir manteniendo a los criminales encubiertos, la verdad”, sentenció.

“Porque el día de mañana puedo ser yo, puede ser mi hermano, puede ser mi sobrino, puede ser mi papá, no sabemos, puede ser cualquier ciudadano el que se someta a estas arbitrariedades, a estos abusos del poder”.

Ante el argumento de que despedir a estos policías resultaría oneroso para las arcas municipales, Morales Acuña enfatizó que la seguridad de la población lo vale y tener a estos malos elementos operando tiene un costo más elevado.

“Te dicen ‘Es que si los corremos van a salir caros. Nos vamos a esperar mejor hasta que haya una sentencia para poder justificar el despido’. Aquí sí les mencionaría, es cierto, OK, perfecto, están en proceso, entonces ya no hay que tenerlos en operativos, ya no hay que tenerlos en la calle donde hacen daño, hay que tenerlos cuidando las oficinas administrativas, en un lugar en donde no puedan causar un agravio”, dijo.

El tema de las agresiones policiales, que ha resultado del interés de los miembros de este Colegio de Abogados, causa indignación y un llamado a las autoridades a poner un alto a la impunidad.

“Ya basta de impunidad, ya que sean responsables. ¿Por qué? Porque sabemos que en las corporaciones, tanto de los policías como de los tránsitos, siguen existiendo esos elementos, no de hoy, no de ayer, no de antier, sino que desde hace años, también han cometido atropellos a nuestros derechos humanos”, manifestó Morales Acuña.



Gobierno del Estado debe involucrarse y brindar apoyo, dice

La abogada reconoció que el Alcalde Édgar González Zataráin ha buscado la manera de generar medidas estratégicas para evitar este tipo de abusos, pero se requiere la intervención y el apoyo del Gobierno del Estado, pues el grado de complejidad de la crisis de seguridad en la corporación ha ido en aumento.

“El Alcalde no deja de ser un ciudadano más que tiene familia y que también puede poner en riesgo su vida al momento de estar implementando estas medidas de seguridad. Entonces hay que pedir también al Gobierno del Estado que se involucre, que está viendo que están estás situaciones y que por consiguiente, entonces actúe”, señaló.