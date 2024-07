MAZATLÁN._ Cuando un policía comete un delito no se le debe turnar a la Comisión de Honor y Justicia, sino sacarlo inmediatamente de las filas de la corporación y hasta donde se tiene conocimiento los policías de Mazatlán que han sido acusados recientemente cometieron un delito, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.

“Ahí no es someterlos al Órgano Interno de la Policía, a la Comisión de Honor y Justicia, no, cuando se comete un delito no es que entren a la Comisión de Honor y Justicia, es inmediatamente aplicarles el fastrack y sacarlos de las filas porque están cometiendo un delito y hasta donde yo tengo conocimiento estos policías que han sido acusados cometieron un delito”, añadió.

“Dicen que van a ser sometidos a la consideración de la Comisión de Honor y Justicia y no se vale eso porque entonces los están protegiendo y no están cuidando la seguridad del ciudadano que es lo que nosotros queremos, por eso de manera muy puntual hacemos un llamado al Presidente Municipal porque de él depende la Policía, de acuerdo con el artículo 115 constitucional de él depende la Policía y él debe de garantizar que exista una Policía que no violente los derechos del ciudadano, que no atente contra los ciudadanos y que no sea una Policía que en lugar de cuidar delinca, no queremos eso nosotros”.

Recalcó que ese foco rojo que hay en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán debe ser atendido oportunamente para que no crezca, porque si no después van a ser muy reiterativos los delitos o los actos irregulares que cometan los policías en contra de la sociedad.

“Debe de ser directo, no debe pasar primero por el Órgano, del Órgano de Honor y Justicia es cuando cometen alguna falta administrativa, cuando se violenta ahí el Bando de Policía y Buen Gobierno que es el control, ya cuando se traspasa el Bando de Policía y Buen Gobierno y se comete un delito ahí no es la Comisión de Honor y Justicia, ahí es inmediatamente ponerlos a disposición de la autoridad que corresponda y suspenderle sus derechos, obviamente hasta que la autoridad pueda esclarecer si en realidad hubo esa comisión del delito o no la hubo, pero que lo determine la autoridad primero en la integración de la carpeta de investigación y luego en la resolución del juez”, reiteró.

El abogado hizo un llamado ante lo que dijo son las constantes y reiteradas críticas que han existido en contra de algunos elementos de la SSPM que han superado sus funciones en torno a dañar al ciudadano.

“Yo creo que es una crítica constructiva para que ustedes pongan atención en la Secretaría de Seguridad Pública y atiendan ese tema porque es necesario, porque ustedes son los primeros que acuden, son los preventivos, es el instrumento más cercano de la sociedad y yo creo que el instrumento más cercano de la sociedad en materia de seguridad pública pues debe estar bien fortalecido para que el trabajo del Ayuntamiento se cumpla tal y como lo establece el 115 constitucional”, dijo.

Añadió ante estos señalamientos que se han hecho en contra de al menos un elemento de la Policía de Tránsito y al menos tres más en contra de personal de la Policía Preventiva Municipal en las últimas dos semanas.

“Ese es un llamado muy respetuoso que nosotros les hacemos, igual a los regidores para que atiendan ese tema que está ocurriendo en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán”.

Por su parte el presidente del nuevo Colegio de Abogados y Criminalistas en mención, que inició con 28 asociados, José Hilario Ramos Díaz, manifestó que este es un tema un poco ríspido, ya existen instancias como el Órgano Interno de Control o la Comisión de Asuntos Internos que son los encargados de vigilar el buen funcionar de los policías, si cometieron alguna falta que se les denuncia y se les lleve un procedimiento.

Además, a todos los elementos policiales se les debe brindar capacitación.

“Tienen ellos sus programas en donde tienen que ir cada cierto tiempo a hacer una revisión psicológica, física, que se den cumplimiento a esas circunstancias”, continuó Ramos Díaz en entrevista por separado este sábado.

“En todas las instituciones las personas que no están funcionando deben ser depuradas, no nada más en la Policía Municipal”.