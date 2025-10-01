$!‘Ponchados’ y con poco camarón regresan camaroneros a dos días de iniciadas las capturas

No obstante, los hombres de mar como buenos pescadores de ilusiones se aventuraron por el factor sorpresa del primer viaje, que para algunos como dijo don Pepe Mendoza, quien se jubiló a bordo de un camaronero y ahora solo ayuda a reparar, soldar o vigilar cuando está en tierra esa embarcación.

La temporada de pesca 2025-2026 fue decretada con poca volumen de la biomasa del camarón de mar abierto por el Instituto mexicano de pesca del Gobierno Federal.

Una flota de altamar de 200 camaroneros que su tripulación a bordo zarpó esperanzados a encontrar en camarón grande el azul silvestre, pero los malos presagios se están cumpliendo y está escaseando.

Añorando los buenos tiempos de bonanza de la pesca, describió al mar: “de bondadoso pero caprichoso porque no es parejo con todos y las temporadas nunca son las mismas, a excepción de la última década que ha ido empeorando para mal”.

Entre el martes y miércoles han vuelto dos camaroneros “ponchados” por fallas mecánicas como el barco “capitán Zamudio” y que traía a bordo poco producto para descargarlo porque inmediatamente volverá a la jornada.

La otra razón es que ya los patrones no tienen para meter los barcos a los astilleros, como antes, donde les reparaban de pe a pa con expertos en el tema, no como se hizo ahora de parcharlos por los mismos pescadores en la mayoría de los barcos y la consecuencia es que no aguanten operativamente el mes navegando en altamar sorteando vendavales.

Mientras tanto, por los muelles del Parque industrial pesquero Alfredo Bonfil al igual que en Topolobampo los familiares de los pescadores les desean regresen con buena fortuna y salud.

Por su parte Carlos Sotelo Monge, líder pesquero de la Unión de Armadores de Topolobampo, dijo que esta vez lograron salir 22 barcos a pescar y los informes que le han llegado han sido de buenos y malos, así que prefiere esperar.

“Los barcos llevan un avituallamiento y solo al término de esa etapa y con su regreso podremos saber cómo verdaderamente les fue”.

Señaló que hasta el momento, los reportes de algunos pescadores han logrado realizar buenos lances, aunque otros no han obtenido los resultados esperados.

En 2023-2024, la captura de camarón en México generó un valor de 25 mil 243 millones de pesos y una producción de 244 mil 043 toneladas.

La pesca del crustáceo es una de las actividades pesqueras de mayor importancia económica en el país, generando empleos e ingresos para cientos de familias.