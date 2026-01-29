Poncho Lizárraga participará en el diseño musical del Combate Naval del Carnaval 2026

MAZATLÁN._ Con la participación de Poncho Lizárraga en la concepción y la elaboración del contenido musical del Combate Naval del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!”, se marcará un momento relevante dentro de la planeación artística de uno de los eventos más emblemáticos de la máxima fiesta del puerto.

Así lo informó el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, quien señaló que el Combate Naval será diseñado como un homenaje integral a la música de tambora, con una propuesta sonora de alta intensidad y una narrativa musical que acompañe el despliegue visual del espectáculo.

García Osuna destacó que, en este proceso, la experiencia y el legado de Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, serán fundamentales para dotar de identidad y profundidad musical a la producción, sumándose al proyecto colaborando con la selección, adaptación y mezcla de piezas musicales para el desarrollo del Combate Naval.

“En el Combate Naval vamos a brindar un homenaje a la tambora, por lo que he estado platicando con Poncho Lizárraga, porque tenemos que ver algunos temas de la música, que recuerden, tienen derecho de autor, para que todo salga de la mejor manera”, comentó.

De esta forma, su participación permitirá construir una experiencia sonora coherente, representativa de la tradición sinaloense y al mismo tiempo, acorde a los estándares actuales de la producción escénica, dijo.

El funcionario añadió que el diseño musical y visual estará a cargo una vez más de Jorge Márquez, quien trabajará en conjunto con los creativos y músicos involucrados para lograr una puesta en escena dinámica, cuidando tiempos, transiciones y sincronización con los efectos visuales.

Además, mencionó que, al tratarse de un espectáculo de gran formato, se ha puesto especial atención en el respeto a los derechos de autor, así como en la correcta gestión de los contenidos musicales.

“Esta será una explosión de música tambora, la cual va a estar a cargo de Jorge Márquez, el mismo que lo ha hecho en los últimos años y que creo que es espectacular lo que hace”, comentó.

“Si ya es espectacular, imagínate ahora que todo va a ser con música de tambora, Poncho (Lizárraga) llega y estaremos viendo la lista para hacer una mezcla de sus canciones originales”.

El director de Cultura destacó que la intención de esta propuesta es que el Combate Naval no sea únicamente un espectáculo pirotécnico, sino una experiencia cultural completa, donde la música banda sea el eje conductor, por lo que remarcó que la tambora estará presente de manera constante, reforzando la identidad de Mazatlán como cuna de este género musical.



Un espectáculo ambientalmente responsable

Por otro lado, García Osuna comentó que la planeación del Combate Naval contempla criterios de responsabilidad ambiental, con el uso de pirotecnia de menor impacto y materiales menos contaminantes como parte de un esfuerzo institucional por avanzar hacia eventos más sostenibles.

El titular de la dependencia señaló que aunado a esto, se impulsarán acciones de concientización y reciclaje en coordinación tanto con patrocinadores, como con la misma ciudadanía.

“Quiero ser muy respetuoso con la parte de la pirotecnica, pues los elementos que se usarán no son contaminantes, porque antes las tapas eran de aluminio y ahora se está buscando usar elementos que no contaminen. Sigue siendo pirotecnica, pero mucho más cuidado el residuo, la pólvora y como viaja”, señaló.

Finalmente, García Osuna expresó que con la suma de talentos como Poncho Lizárraga, el Combate Naval se perfila como un espectáculo que honrará el pasado, fortalecerá el presente y proyectará el futuro del Carnaval de Mazatlán.

Además, hizo un llamado a la participación y corresponsabilidad del público, señalando que el éxito del Carnaval Internacional de Mazatlán dependerá tanto de la organización institucional como del compromiso social para preservar el entorno y valorar las tradiciones culturales que distinguen a la ciudad.