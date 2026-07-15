Pondrán primera piedra del Centro Comunitario México Imparable en Pradera Dorada este jueves

La primera piedra del Centro Comunitario México Imparable, que estará ubicado en la zona de los fraccionamientos Pradera Dorada, será puesta este jueves en una asamblea comunitaria que será presidida por el Subsecretario de Prevención de la Violencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza.

“Mañana vamos a hacer una asamblea comunitaria en Pradera, porque vamos a poner la primera piedra del Centro Comunitario México Imparable, es uno de los proyectos más importantes de la Presidenta, recuerden que tenemos 100 en en todo el País”, informó la comisionada y coordinadora de los programas de Territorios de Paz y Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas del Gobierno de México, en Mazatlán, María Guadalupe Lachino Salinas.

Agregó que dicho evento se realizará a las 16:00 horas y el Centro beneficiará a las y los jóvenes y a la comunidad, va tener trotapista, gimnasio, cancha.

“Todo va ser gratuito para las y los jóvenes, actividades deportivas, culturales, atención a salud mental, va estar maravilloso”, expresó.

El coordinador interinstitucional de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias, David Zaragoza Medina, dio a conocer que en esta gira que realizará el Subsecretario de Prevención de las Violencias, Torruco Garza, realiza por Sinaloa, incluye la puesta en marcha de los Centros Comunitarios México Imparable, que en el caso del de Mazatlán se invertirán cerca de 10 millones de pesos.

”Estos Centros Comunitarios tienen como objetivo central básicamente el poder atender a jóvenes de 13 a 29 años en actividades deportivas, actividades de apoyo en salud mental, actividades culturales y artísticas, en esta ocasión se llevará a cabo el día de mañana (jueves) este evento de arranque de las obras y una asamblea informativa en Pradera Dorada”, añadió Zaragoza Medina.

“Ahí estará nuestro Subsecretario de Prevención de las Violencias dando a conocer a toda la comunidad este nuevo proyecto que son los Centros Comunitarios México Imparable. La intención y el objetivo es poder construir 60 centros en los 60 municipios de atención prioritaria, básicamente esto está engarzado con la Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas, la idea es que los jóvenes tengan una posibilidad de desarrollo integral a través de la cultura física, del deporte, ayuda psicoemocional y que también tengan un acercamiento al desarrollo artístico y cultural”.

Recalcó que cuando un joven está inmerso y cercano a las actividades físicas, deportivas y culturales es un jóven que tiene muchas más posibilidades de desarrollo.