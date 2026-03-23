$!Pone en marcha Gobierno de Mazatlán programa ‘Tiene que hacerte click’

A partir de este lunes el Gobierno de Mazatlán puso en marcha el programa “Tiene que hacerte click”, ya que se trabaja en la prevención como la principal herramienta ante las emergencias, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Estamos ya poniendo en marcha un programa municipal que se llama ‘Tiene que hacerte click’, estamos trabajando en la prevención como la principal herramienta para la prevención de emergencias”, expresó Palacios Domínguez ante personal de medios de comunicación.
“Por eso a partir de hoy comenzamos con la difusión de esta campaña ‘Tiene que hacerte click’, que tiene como objetivo de concientizar a todas las personas, a quienes vivimos aquí, a quienes nos visitan que la seguridad empieza con cada uno de nosotros, así como hacen un clic con el cinturón, el casco o el chaleco salvavidas a tí y a mí tiene que hacernos clic”.
Agregó que esta es una campaña que se va a ver en redes sociales.
Momentos antes también dio a conocer que este lunes se tendrá una reunión final para sobre los últimos detalles del Plan Operativo Logístico y de Seguridad de Semana Santa cuyo banderazo de arranque se dará el próximo sábado 28 de marzo en Mazatlán, puesto que en la Semana Mayor además de diversas actividades culturales y deportivas también se tendrá arribo de cruceros turísticos.
“Y tenemos que contemplar todas las áreas tanto aquí en la zona costera, la zona urbana y en la zona rural porque también allá se contemplan los ríos y toda la visita a pueblos, entonces el día de hoy vamos a tener una reunión final para dar el banderazo el 28 de marzo aquí en Mazatlán de lo que es el Operativo de Semana Santa”, continuó la Presidenta Municipal.
Recientemente informó que en este Operativo participarán más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y rescate.