$!Pone en marcha Gobierno de Mazatlán programa ‘Tiene que hacerte click’

A partir de este lunes el Gobierno de Mazatlán puso en marcha el programa “Tiene que hacerte click”, ya que se trabaja en la prevención como la principal herramienta ante las emergencias, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos ya poniendo en marcha un programa municipal que se llama ‘Tiene que hacerte click’, estamos trabajando en la prevención como la principal herramienta para la prevención de emergencias”, expresó Palacios Domínguez ante personal de medios de comunicación.

“Por eso a partir de hoy comenzamos con la difusión de esta campaña ‘Tiene que hacerte click’, que tiene como objetivo de concientizar a todas las personas, a quienes vivimos aquí, a quienes nos visitan que la seguridad empieza con cada uno de nosotros, así como hacen un clic con el cinturón, el casco o el chaleco salvavidas a tí y a mí tiene que hacernos clic”.