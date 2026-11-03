Pone Gobierno de Mazatlán en marcha Vocería de Seguridad

Al poner en marcha la Vocería de Seguridad por parte del Gobierno de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez destacó la afluencia de más de 60 personas a la Callejoneada del Día de Muertos “Recordar es Amar” y la asistencia de cerca de 48 mil 325 personas a los panteones de la ciudad.

Acompañada del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabinete Ulises Jacobo Guerrero y del Secretario del Ayuntamiento, Abraham Ávalos Osuna, manifestó que fueron positivos los resultados de las actividades por la Celebración del Día de Muertos en Mazatlán y en ellas se obtuvo saldo blanco.

Precisó que en la Callejoneada realizada la tarde noche del domingo 1 de noviembre se registró una asistencia de más de 60 mil personas a las calles del Centro Histórico de la Ciudad.

Agregó que al cierre del 2 de noviembre en los diferentes panteones municipales, rurales y privados de Mazatlán se tenía una afluencia de 48 mil 325 personas.

También dijo que durante la presente semana se tendrá la visita de cuatro cruceros con más de 11 mil cruceristas que dejarán una derrama económica de más de 18 millones de pesos.

También dio a conocer que este pasado fin de semana se tuvo una ocupación hotelera del 73 por ciento.

La Vocería de Seguridad se puso en marcha este 3 de noviembre por parte del Gobierno de Mazatlán y se hará cada martes para dar a conocer los resultados en esa materia de la semana más reciente.