“Yo estoy muy contento porque nos hemos encontrado en los recorridos por las colonias muchísimos casos de cataratas, muchos, muchos y la gente pues obviamente está desesperada porque saben que esto es muy costoso, que para muchos no les alcanza poder hacer una cirugía, o hacen la cirugía o prácticamente dejan de pagar los servicios o dejan de pagar otros padecimientos que se tienen o dejan de comprar medicamentos, entonces esta es una gran oportunidad”.

“Cuando hay solidaridad, cuando se juntan las instituciones para hacer el bien se logran cosas como éstas, muy importante, de pronto los recursos no alcanzan para una sóla institución, pero cuando se tocan puertas a través de beneficencia, a través del Instituto como hoy lo hace Oftavisión y otras dependencias, se logra conseguir pues obviamente un resultado mayor”, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin en su mensaje en la puesta en marcha de esta campaña.

“La obra que a lo mejor no se ve, no la puedes palpar como palpar un puente o una gran avenida, pero esta obra humana es la más importante para todos y es la que le interesa a nuestro Gobernador, y les quiero pedir un favor, vamos brindándole al Gobernador, hoy es su cumpleaños, un fuerte aplauso y una gran felicitación desde este espacio a nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya”.

En tanto que el director de Desarrollo Empresarial del Instituto Oftavisión Mazatlán, Joel Cebreros Dueña, también agradeció el apoyo de todos los participantes y de los pacientes.

“Es el único DIF (el de Mazatlán) que está pagando toda la cirugía, Mazatlán es el único DIF que les está haciendo posible que la cirugía sea totalmente gratuita, entonces un aplauso para ellos, por qué no, esperamos que la cirugía sea bendición para sus vidas y que todo vaya conforme a la voluntad de Dios en esta mañana”, agregó Joel Cebreros.

Mientras que Everardo García Morales, a nombre de los beneficiarios, también agradeció este apoyo.

“Estoy muy agradecido por parte de ellos, es una bendición por parte de Dios, que Dios los ha usado porque no cualquier persona hace cosas maravillosas, pero a ellos Dios los ha usando y los seguirá usando mi Dios Padre eterno porque yo tuve también aquí y estoy aquí esperando ese gran trabajo que Dios nos va a dar de parte de ellos”, continuó el señor Everardo García.

“Grande es el amor que tiene Dios para con ellos porque Dios les ha puesto en su mente, en su corazón ayudarnos, dice mi Padre eterno que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven si no es la misericordia y por la misericordia de mi Dios Padre eterno aquí los tenemos, muchos necesitan, pero a veces no todos recibimos la bendición porque no se puede, pero gracias a Dios aquí estamos nosotros y que siga Dios usando a ellos para otras personas”.

El evento también fue encabezado por la presidenta y directora del Sistema DIF Municipal, María Teresa Apodada y Armida Hernández, entre otras.

También se dio a conocer que por fuera una cirugía de cataratas tiene un costo de cerca de 40 mil pesos por ojo y en este caso como parte de la campaña se realiza de manera gratuita.