$!Ponen en marcha el grupo Fuerza de Reacción Interinstitucional en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona urbana y rural de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Sedena, Guardia Nacional y el Grupo Especial GOES, puso en marcha la Fuerza de Reacción Interinstitucional, estrategia que permitirá fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en el municipio. A través de un comunicado, la SSPM de Mazatlán informó que la tarea de esta fuerza especial es trabajar de manera coordinada para detectar conductas que transgredan la ley y actos que puedan poner en riesgo la integridad física de la sociedad.

Asimismo, se enfocará en disminuir el delito de robo de vehículo y detectar unidades que cuenten con reporte de robo, mediante recorridos y acciones preventivas en los diferentes sectores de Mazatlán. Gabino Ulises Jacobo Guerrero, Secretario de Seguridad Pública Municipal, detalló que las unidades de Reacción Interinstitucional están integradas por agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, personal de Defensa, Guardia Nacional, Grupo Especial GOES y elementos de Tránsito. Explicó que su labor se desarrollará en los distintos cuadrantes del municipio y, en caso de registrarse hechos de alto impacto, podrán fungir como primeros respondientes, conforme a los protocolos de actuación.



Grupo Especial de Reacción realiza recorridos en la Sindicatura de Villa Unión Como parte de las acciones de prevención y vigilancia que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, elementos de la corporación, con apoyo del Grupo Especial de Reacción, efectuaron recorridos preventivos en la sindicatura de Villa Unión y sus comunidades, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de sus habitantes. Por instrucción de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, fue creado el Grupo Especial de Reacción, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y ampliar la presencia policial en distintos sectores del municipio, incluyendo la zona rural. En este marco, durante los recorridos se realizaron labores de observación vehicular para detectar posibles situaciones constitutivas de delito, entre ellas la circulación de unidades con reporte de robo.